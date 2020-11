Record in 'Boer zkt Vrouw - Home Sweet Home': 5 van de 6 boeren vinden de liefde

Nog nooit schoot Cupido zo hard raak in de hele geschiedenis van 'Boer zkt Vrouw'! Op maandag 9 november waren de fans in de voorlaatste aflevering van 'Boer zkt Vrouw - Home Sweet Home' getuige van maar liefst 5 kussen.

Nu ja: veel meer dan 5, maar maar liefst 5 van de 6 boeren vonden de liefde. Enkel bij paardenpensionhouder Dries en Melissa sloeg de vonk (nog?) niet over op romantische trip.



Varkensboer Bart en Céline spraken eindelijk hun gevoelens uit voor mekaar. 'Ik heb een zodanig goed gevoel bij Céline dat dat wel eens het meisje kan zijn waar ik heel mijn leven wil bij zijn, mee wil trouwen, kindjes mee wil krijgen, het hele circus'. Lotte en Dagmar, die besloten de boerderij zelf te verlaten, krijgen daarmee gelijk: Bart en Céline lijken geboren voor elkaar.



Koeienboer Tristan is de eerste homoboer in de 'Boer zkt Vrouw'-reeks en lijkt meteen ook de liefde gevonden te hebben. Ook al moest hij daar wel even op wachten. Lucas immers, wist al langer dat Tristan verliefd was op hem, maar zelf keek hij de kat nog even uit de boom. Tot Tristan in Amsterdam duidelijkheid eiste. 'We trekken steeds meer naar elkaar toe, blablabla. Idioot, zeg dat nu nog eens op een andere manier en vertel nu gewoon wat je écht voelt voor mij', zei Tristan duidelijk. 'Ik ben ook wel verliefd op jou', gaf Lucas schoorvoetend toe.



Ook aan de Nederlandse kustlijn vierde de romantiek hoogtij bij kippenboer Frits en Hanne. 'Ik zei vroeger altijd “ik ga een boerin worden”. Wel, het is van dat, ik heb het vlaggen. Op een mooie toekomst samen', klonk het dolverliefd bij Hanne.



En ook voor paardenverzorgster en-trainster Veerle was het uitkijken naar die langverwachte kus. 'Je hebt me echt gelukkig gemaakt, ik voel me super bij jou, en ik hoop echt dat we verder kunnen gaan. Ik ga alles doen om je gelukkig te maken', zei Thibaut.



Sarah was al langer verliefd op perenboer David en ook hij bloeide helemaal open op weekend. 'Ik had hier met niemand liever willen zijn dan met jou', klonk het bij hem. En zo is 'Boer zkt Vrouw - Home Sweet Home' goed voor maar liefst 5 koppels.



Op maandag 16 november ontdekt de kijker in de finale om 20.40 of prille liefde ondertussen échte liefde is geworden, enkele weken na de romantische trips.



De aflevering van 'Boer zkt Vrouw - Home Sweet Home' is ook te (her)bekijken op VTM GO.



