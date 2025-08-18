Raf Van Brussel is vanaf nu te horen op JOE Gold
Raf Van Brussel is niet te missen bij JOE. Van groot muzieknieuws tot backstageverhalen: als muziekexpert weet hij altijd als eerste wat er speelt in de muziekwereld.
Zijn passie klinkt nog luider in zijn eigen shows: van maandag tot vrijdag, van 12.00 tot 15.00 uur op JOE Gold en in 'Backstage', zondagavond van 18.00 tot 20.00 uur op JOE.
Programmering JOE Gold
06u00 - 10u00: Sven Ornelis & Anke Buckinx
10u00 - 12u00: Carl Schmitz
12u00 - 15u00: Raf Van Brussel
15u00 - 18u00: Alexandra Potvin
18u00 - 19u00: Sixties At Six
19u00 - 20u00: Seventies At Seven
