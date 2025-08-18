Dit zie je deze week in 'Sturm der Liebe' - PREVIEW
Kijkcijfers: dit zijn de 20 populairste programma's van Vlaanderen
BV's en hun partners gaan logeren in 'Maison Verhulst'

Raf Van Brussel is vanaf nu te horen op JOE Gold

maandag 18 augustus 2025
Foto: JOE Gold - © DPG Media 2025

Raf Van Brussel is niet te missen bij JOE. Van groot muzieknieuws tot backstageverhalen: als muziekexpert weet hij altijd als eerste wat er speelt in de muziekwereld.

Zijn passie klinkt nog luider in zijn eigen shows: van maandag tot vrijdag, van 12.00 tot 15.00 uur op JOE Gold en in 'Backstage', zondagavond van 18.00 tot 20.00 uur op JOE.


Programmering JOE Gold
06u00 - 10u00: Sven Ornelis & Anke Buckinx
10u00 - 12u00: Carl Schmitz
12u00 - 15u00: Raf Van Brussel
15u00 - 18u00: Alexandra Potvin
18u00 - 19u00: Sixties At Six
19u00 - 20u00: Seventies At Seven


K3 - K3 Show Zeesterren (CD | DVD)
CD
Justin Bieber - Swag (CD)
CD
Danny Vera - DNA (LP) (Coloured Vinyl)
CD
Persbericht JOE Gold
https://joe.be/
Meer artikels over JOE

DOSSIER: Najaar 2025: alle plannen, alle zenders! (BE)

volledig dossier
Aanbiedingen
Camille - Sos (CD)
CD
Arno - Opex (CD)
DVD
Daens - Daens De Musical (DVD)
DVD

TVvisie Extra



Onze apps

Download onze app op de Google Play Store Download onze app in de App Store

Meest recente

Multimedia SPOTLIGHT

Kijktip van de dag

'Doe Zo Voort' (Streamz)

De papa van Emma waarschuwt de meester dat Emma zichzelf niet zal zijn. De meester vraagt zich af of de ouders van Tom hadden kunnen voorkomen dat hun zoon wordt gepest. De papa van Jens heeft een dringend verzoek voor de meester.

'Doe Zo Voort', om 23.40 uur op Play4.

Dossiers

NU en STRAKS op tv

volledige TVgids
  • 20:40
    Zelfde deur, 20 jaar later
    06:00
    Zig & Sharko
  • 20:10
    Food for Thought
    06:00
    Radio 2 op VRT Canvas: sta op met Radio 2
  • 20:15
    VRT NWS journaal met VGT
    04:55
    Geen uitzending
  • 20:35
    Met Vier in Bed
    05:30
    Geen uitzending
  • 20:35
    The Irrational
    02:30
    Geen uitzending
  • 20:35
    Hacksaw Ridge
    02:10
    Geen uitzending
  • 20:35
    The Recruit
    07:00
    Willy
  • 20:35
    Ik Vertrek
    02:20
    The X-Files
  • 20:35
    Matlock
    06:00
    Joe
  • 20:00
    Celebrity MasterChef Vlaanderen
    04:50
    Geen uitzending
  • 20:35
    The Girl From Plainville
    02:20
    Geen uitzending
  • 20:35
    The First 48
    02:20
    Geen uitzending
  • 20:35
    Het roer om
    02:50
    The Sex Clinic
  • 20:30
    Homicide: Hours to Kill
    05:00
    Geen uitzending
  • 20:32
    Z-Nieuws
    05:45
    Herhalingslus
  • 20:49
    Roger
    05:55
    Sixties To Six
  • 20:40
    Lekker Messy
    02:25
    Sarah's Sweet Table
  • 20:00
    Father Brown
    02:10
    The Good Ship Murder
  • 20:35
    Dark City: The Cleaner
    02:40
    First Dates Australia
  • 20:35
    Mallorca: de nacht en de nasleep
    01:50
    NOS Journaal
  • 20:30
    Silent Witness
    07:00
    NOS Journaal met gebarentaal
  • 20:50
    Bodem
    02:20
    Een huis vol