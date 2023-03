Radiozender Willy wakkerde zijn metalvuur aan: Helmut Lotti goes metal op Graspop

Van Tiritomba naar Iron Maiden: Helmut Lotti goes metal! De bekendste tenor van het land ruilt zijn pitteleer om voor een bandshirt en staat op 18 juni op het podium van Graspop.

Daar zal hij covers van zijn favoriete hardrock- en metal nummers brengen. Zijn metalvuur werd naar eigen zeggen eerder dit najaar door rockzender Willy aangewakkerd. Ter gelegenheid van de Willy 1000 haalde Helmut toen de ruige rocker in zich naar boven. Hij coverde zijn ultieme metalplaat: ‘Run to the Hills’ van Iron Maiden. Met zijn optreden in de metal dome van Graspop breit hij een opvallend vervolg aan zijn metal avontuur.

Helmut Lotti: 'De liefde voor metal zit er al van jongs af aan in. Mijn broer Johan was een echte metalhead, dus ik zong al vanaf mijn 13de mee met de platen van Iron Maiden. Sinds ik ‘Run to the Hills’ bij Willy coverde, weet nu ook de buitenwereld dat ik niet alleen van klassieke muziek of Elvis, maar ook van een flinke dosis stevige gitaren houd. Door die cover begon mijn metal hart weer te branden en kreeg ik de smaak naar meer te pakken. Ik kijk er dan ook naar uit om mijn favoriete metal en hardrock nummers voor een publiek van echte metal kenners en -fijnproevers te brengen. Hell yeah!'

Later vandaag is Helmut Lotti te gast in de show van Willy-dj Annelies Orye (16.00 - 19.00 uur). Daar zal hij vooruitblikken op zijn opvallende passage op Graspop.

Bekijk hier de unieke versie van ‘Run to the Hills’ door Helmut Lotti:

