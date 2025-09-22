Radiozender Nostalgie haalt 'De Muziekdoos' met Johan Verstreken terug

The 90's are back! Radiozender Nostalgie brengt volgende maand de 90's weer tot leven met 'De 90's Top 590' en sluit die lijst op 24 oktober af met een knaller van een feest in de Carré in Willebroek.

Toevallig ook een toplocatie vol nostalgie uit de 90’s, want ooit het decor voor grote muziekshows van de VRT (toen BRTN) zoals 'De Muziekdoos' en 'Hitkracht'. En ook de iconische presentator van 'De Muziekdoos' Johan Verstreken maakt bij Nostalgie zijn comeback!

Johan Verstreken kwam het nieuws zelf aankondigen in 'Sta Op! met Véronique De Kock', de nieuwe ochtendshow van Nostalgie. Op 24 oktober is er de 90’s Party van Nostalgie in de Carré in Willebroek, met een line-up om u tegen te zeggen. 2Fabiola, Leopold 3, Jessy (van The MacKenzie) en Petra staan garant voor spetterende optredens, daarnaast zijn er ook dj-sets van Kevin Janssens (eerder al dj op Nostalgie 80’s party) en Nostalgie-dj Tony Talboom.

Presentator van 'De Muziekdoos' Johan Verstreken: ''De Muziekdoos' is ooit ontstaan omdat een ander programma op de toenmalige BRTN niet op tijd klaar geraakte, het decor was niet af, dus werd er aan mij gevraagd om iets tijdelijks te bedenken en ik wilde heel graag een muziekprogramma maken. En dat bleek een schot in de roos, met wekelijks een miljoen kijkers. Grote artiesten kwamen met plezier naar de Carré voor ons en vroegen vaak zelfs om nog eens te mogen terugkomen. Ik ben heel blij dat het op deze manier nog eens terugkomt. Het programma is nog lang niet verstreken (knipoog).'

Muziekoptredens en de Carré gingen hand in hand in de jaren ’90: de zaal was lang de locatie voor tv-shows van de publieke omroep. Wie de 90’s heeft meegemaakt, herinnert zich die muziekshows zoals 'De Muziekdoos' en 'Hitkracht' vast nog. Of misschien heb je in de 90’s nog andere legendarische feestjes meegemaakt in de bekendste discotheek van Willebroek. Tijd dus om die tijden terug tot leven te brengen. ​

Dat doet Nostalgie op vrijdagavond 24 oktober, als finale na een hele 90’s trip bij de radiozender. Zo kan je met een groep vrienden bij Nostalgie binnenkort 5 tickets winnen voor de Britse boyband uit de 90's: Five. Met zijn fiven naar Five dus. En van maandag 20 tot en met vrijdag 24 oktober draait Nostalgie alleen maar de beste songs uit het decennium, 5 dagen lang de grootste hits uit de 90’s in de '90’s Top 590'.