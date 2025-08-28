Radiopresentatrice Alexandra Potvin maakt overstap van JOE naar Nostalgie

Kijkcijfers: maandag 25 augustus 2025
donderdag 28 augustus 2025
Na 16 jaar trouwe dienst bij radiozender JOE kiest Alexandra Potvin (59) voor een nieuw hoofdstuk in haar carričre. Vanaf het volgende radioseizoen zal haar stem dagelijks te horen zijn op Nostalgie. De overstap werd ondertusssen al bevestigd door Nostalgie.

Potvin groeide sinds haar start in 2009 uit tot een vertrouwd gezicht – of beter gezegd, stem – bij JOE. Ze verwierf vooral bekendheid als co-host van het ochtendprogramma naast Raf Van Brussel. De laatste tijd presenteerde ze dagelijks tussen 15 en 18 uur op JOE Gold.

Voor haar tijd bij JOE werkte de radiovrouw uit Deurne al bij andere bekende zenders: eerst bij het toenmalige Donna van de VRT en later bij Qmusic.

Voor veel Vlamingen was Potvin echter al eerder een bekend gezicht. In de jaren 90 was ze op televisie te zien als presentatrice van het avontuurlijke spelprogramma 'De Sleutels van Fort Boyard'. 

Met haar overstap naar Nostalgie begint Potvin aan een nieuw radioluik, waarmee ze opnieuw haar liefde voor muziek en radio-etentertainment in de kijker zet. Alexandra zal op Nostalgie het blok van 9uur tot 12 uur voor haar rekening nemen. 



Bron: HLN/Nostalgie
