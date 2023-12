'Radio2 Top2000' gaat maandag weer van start

Op maandag 25 december om 9.00 uur gaat dan de 'Radio2 Top2000' van start. Siska Schoeters opent deze ultieme lijst van de populairste nummers aller tijden.

Op zondag 31 december presenteert Peter Van de Veire de finale tussen 15.00 en 18.00 uur. Staat ‘Bohemian Rhapsody’ weer op nummer 1 of is er een andere winnaar? Naast Siska en Peter tellen ook Anja Daems, Ann Reymen, Caren Meynen, Daan Masset, Dirk Ghijs, Kim Debrie, Margaux Bogaert, Romy Deridder en Sharon Slegers af van 2000 naar 1. Dat doen ze 24 uur per dag, live vanuit de studio in Genk.

'Radio2 Top2000', live vanuit Genk, van maandag 25 december tot en met zondag 31 december, 24 uur per dag.