Radio2 schrapt 'De Inspecteur' en bedankt de luisteraars voor alle steun na arrestatie Sven Pichal

Radio2 doorbreekt de stilte nadat afgelopen weekend Sven Pichal, een van de boegbeelden van het grootste net van de VRT, in de gevangenis terecht kwam. Zijn programma 'De Inspecteur' is definitief geschrapt.

“Ik wil de vele luisteraars bedanken voor de steun die we de voorbije dagen al kregen. Dat zorgde voor sterkte en moed voor de consumentenploeg die onzichtbaar achter de schermen werkt. Het doet echt deugd, ook voor de hele ploeg van Radio2 in Brussel en in alle regio’s", zegt Rino Ver Eecke, nethoofd Radio2.

Donderdagochtend 31 augustus stond er een speciale uitzending gepland met De Inspecteur naar aanleiding van de start van het nieuwe schooljaar. In de plaats zal Sharon Slegers een extra lange ochtendshow Sta op met Radio2 tussen 6 en 10 uur maken. Daarin wuiven we de zomervakantie uit en bereiden we ons voor op een nieuwe start. We geven praktische tips en tricks rond de start van het nieuwe schooljaar. Tussendoor krijg je info over hoe je de kosten van die nieuwe start goed onder controle kan houden: hoe zit dat met laptops? En met die dure invulboeken? Ontdek er morgen alles over bij Sharon Slegers.

Luisteraar stuurt

Tijdens de maand september krijgen de luisteraars de kans om Radio2 muzikaal te sturen. In Radio2 Kick-Start zal Benjamien Schollaert tussen 9 en 10 uur de favoriete songs draaien van de luisteraars. Radio2 laat consumentenzaken niet los, info en topics rond consumenten komen aan bod bij Radio2 Ann&Daan en bij Radio2 Spits. Daarnaast bieden we nog extra consumenteninfo online aan en op VRT NWS.

Nieuwe start

“Verhalen en nieuws voor consumenten blijven we volgen op Radio2 want we willen dat nu zeker niet loslaten. We weten dat heel veel luisteraars en gebruikers onze praktische tips & tricks appreciëren en waarderen. De komende weken zullen we met het team hard werken aan een nieuw consumentenprogramma dat vanaf oktober tussen 9 en 10 uur op Radio2 te horen zal zijn.

Het wordt een programma met opnieuw heel veel bruikbare en concrete tips rond verschillende consumentenzaken. Intussen blijven we ook nauw samenwerken met VRT NWS waar online ook dagelijks consumenteninfo te rapen valt.” Rino Ver Eecke, nethoofd Radio2