Radio2 pakt uit met twee nieuwe, beklijvende podcasts

Haal die koptelefoon of oortjes maar boven, want Radio2 heeft twee gloednieuwe podcasts voor je klaarstaan. Peter Van de Veire kijkt met bekende Vlamingen naar het verleden in 'Peter Van de Veire & De Zandloper'. Ook Cathérine Vandoorne gaat terug in de tijd naar belangrijke of opmerkelijke gebeurtenissen in Vlaanderen en Brussel in 'Ik Was Erbij'.

BV's leggen hun ziel bloot in 'Peter Van de Veire & De Zandloper'

Peter Van de Veire praat met bekende Vlamingen terwijl De Zandloper genadeloos loopt. Zoals het leven. Ze kiezen één moment uit hun leven waarvoor ze de tijd mogen terugdraaien en eventueel andere keuzes maken. Of nét dezelfde omdat die de rest van hun leven hebben bepaald.

Peter Van de Veire: 'Het doet deugd om mensen eens langer dan drie minuten te laten praten. Over keuzes die ze gemaakt hebben of nét niet. Iets dat iedereen herkent. En het zorgt ervoor dat Bekende Vlamingen vooral Boeiende Verhalen worden.'

Aflevering 1: Chris Lomme

Voor het eerste gesprek laat Peter De Zandloper lopen met actrice Chris Lomme, een Vlaams monument. Chris laat De Zandloper stilvallen bij de dood van haar grote liefde: Nand Buyl. Waar ze met ontzettend veel liefde op terug kijkt. 'Nand is de mooiste mens die ik in mijn leven heb ontmoet.' En toch zegt ze: 'Ik had hem beter moeten verzorgen. Als we samen waren, was het altijd feest, maar er was te weinig warm contact. Ik weet zelfs niet of hij ooit gezegd heeft dat hij me graag zag. We praatten daar niet over. We wáren.' Maar je hoort vooral een bevlogen vrouw met een rijke carrière die erop stond dat haar haar piekfijn lag voor de opname.

Aflevering 2: Jani Kazaltzis

Televisiemaker Jani Kazaltzis laat De Zandloper stoppen op het moment dat hij 21 was en zijn coming-out deed. En zijn vader hem uit het huis zette. Hij vindt het erg dat hij zijn jeugd heeft moeten missen. Maar wat als hij het anders had aangepakt? 'Mocht ik het opnieuw kunnen doen, dan was ik naar mijn pa gestapt, had hem bij zijn kraag gepakt en gezegd: luister motherfucker, ik ben uw zoon en ge gaat naar mij luisteren. En ik kom hier wél binnen.' Een open gesprek met een erg eerlijke Jani.

In de volgende afleveringen praat Peter nog met Luk Alloo, Jef Vermassen, Belle Perez, Sven Nys, Maaike Cafmeyer en Helmut Lotti.

'Peter Van de Veire & De Zandloper', elke donderdag een nieuwe aflevering op VRT MAX.

'Ik Was Erbij': leer de getuigen kennen achter belangrijke of opmerkelijke gebeurtenissen in Vlaanderen en Brussel

In 'Ik Was Erbij' praat Radio2 'Benebene'-stem Cathérine Vandoorne met mensen die getuige waren toen er belangrijke of opmerkelijke dingen gebeurden: de Noordzee die bevriest in de winter van 1962-1963, de leeuwin die ontsnapt in dierenpark Planckendael, het pausbezoek aan België of de sluiting van de laatste steenkoolmijn in Zolder. Hoe hebben zij dat beleefd? Zit mee op de eerste rij bij gebeurtenissen die vast nog in je geheugen gegrift staan.

Aflevering 1: Renault Vilvoorde sluit de deuren

Aflevering 2: Michael Jackson komt niet naar Oostende

Aflevering 3 (30/10): een leeuw ontsnapt in Planckendael

Aflevering 4 (6/11): de steenkoolmijn van Zolder sluit

Aflevering 5 (13/11): de Paus bezoekt België

Cathérine Vandoorne: 'Als een podcast al een beetje een teletijdmachine kan zijn, dan is 'Ik Was Erbij' daar toch niet ver van af. Ik vind het zelf heerlijk om de verhalen van mensen te horen die op de eerste rij zaten toen er bijzondere dingen gebeurden. Dankzij de nieuwsfragmenten met stemmen en jingles die soms heel vertrouwd in de oren klinken, wordt hun verhaal gereconstrueerd. Soms heel herkenbaar of spannend, soms verbazingwekkend of ontroerend.'

Al jaren volgt Radio2 wat er in Vlaanderen gebeurt. De reporters en radiomakers van Radio2 houden een vinger aan de pols in iedere regio en elke stad, gemeente of gehucht. Tijdens de zomermaanden kwamen unieke verhalen als Mysteries van Vlaanderen bovendrijven. Sinds de samenwerking met VRT NWS is actuele, regionale berichtgeving, klein en groot, ook digitaal beschikbaar, naast de zeven regionale radionieuwsbulletins op het half uur. Vanaf nu hoor je via VRT MAX nog andere boeiende verhalen vanuit Vlaanderen die intussen zelfs collectieve herinneringen zijn geworden.

Was jij erbij toen pakweg babyolifant Kai-Mook werd geboren of toen een orkaan door Oostmalle raasde? Was je op de opening van Expo 58? Ook jouw verhaal is welkom op ikwaserbij@radio2.be.

'Ik Was Erbij, elke maandag een nieuwe aflevering op VRT MAX.