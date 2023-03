Radio2 en Eén palmen Blankenberge in voor zes weken 'Zomerhit' en jij kunt erbij zijn

Ben je fan van artiesten van bij ons? Neem dan vlug je agenda en schrijf op: geen zomer zonder 'Zomerhit'. Want ook in 2023 slaan Eén en Radio2 de handen in elkaar voor dit grootse muziekfeest.

Gaststad voor deze muzikale zomer is Blankenberge. Van maandag 10 juli tot en met zaterdag 19 augustus strijden twintig artiesten er om de felbegeerde trofee. En jij bepaalt wie die mee naar huis mag nemen. Het wordt een zomer met zes weken lang 'Radio2 Aan Zee', zes televisieshows op Eén en een schitterende livebeleving in Blankenberge. Ook op de sociale media van de zenders kun je volop meegenieten.

Björn Prasse, burgemeester Blankenberge: 'Na de geslaagde samenwerking in 2022, gaan we ook dit jaar op hetzelfde elan verder. Meer nog: 'Zomerhit' en 'Radio2 Aan Zee' komen in 2023 exclusief naar Blankenberge. Een hele zomer lang zullen inwoners en bezoekers in onze badstad kunnen genieten van de optredens, live-uitzendingen en opnames. Zet het maar met stip in je agenda: in juli en augustus moet je in Blankenberge zijn!'

Twee locaties: Belgium Pier en Vuurtorenplein

De studio van Radio2 vind je van maandag 10 juli tot en met zaterdag 19 augustus aan het begin van de Belgium Pier in Blankenberge. Je ziet en hoort er je favoriete presentatoren live aan het werk met 'Radio2 Aan Zee' en 'Radio2 Zomerhit'. Tijdens de week van 9.00 tot 20.00 uur, in het weekend tussen 11.00 en 20.00 uur. Elke weekdag zijn er optredens om 15.30 en 19.30 uur. Je bent van harte welkom, er is altijd iets te beleven. Alle 'Zomerhit'-verhalen van voor en achter de schermen kun je ook dagelijks meevolgen op Radio2 en VRT MAX.

De 'Zomerhit'-televisieshow van Eén krijgt een plek naast de vuurtoren, aan de andere kant van de zeedijk. De opnames vinden plaats op woensdag 12, maandag 17 en dinsdag 18 juli, woensdag 2, donderdag 3 en zaterdag 19 augustus. In de eerste vijf shows worden de twintig genomineerden voorgesteld en treden ook nog heel wat andere artiesten op. De uitzendingen kun je bekijken op Eén en VRT MAX, wekelijks op zaterdagavond, vanaf 15 juli. Op zaterdag 19 augustus is het de finale. De tien populairste nummers strijden dan voor de titel 'Zomerhit 2023', live te volgen op Eén en VRT MAX. Siska Schoeters en Niels Destadsbader nemen je ook dit jaar mee op sleeptouw.

Siska Schoeters: 'Ik kan niet wachten om de hele zomer weer aan onze kust door te brengen met de beste en plezantste artiesten en heel de crew van 'Zomerhit'. Eigenlijk mijn jaarlijkse vakantiekamp, maar dan beter.'

Niels Destadsbader: 'Opnieuw 'Zomerhit' in Blankenberge? Dat klinkt als muziek in de oren en is geweldig nieuws voor onze artiesten én ons publiek. Siska en ik zijn helemaal klaar om, samen met hen, de kust onveilig te maken!'

Spetterende muziekzomer bij VRT

Het wordt een prachtige zomer, dat staat nu al vast. Zeker als het van VRT afhangt. Want bij de publieke omroep staan juli en augustus in het teken van de muziek. Veel muziek. Naast Eén en Radio2 pakken ook alle andere zenders uit met geweldige initiatieven. Daarover gauw meer.

'Zomerhit 2023', van maandag 10 juli tot en met zaterdag 19 augustus in Blankenberge.