Radio2 Benebene breidt de programmatie verder uit

Radio2 Benebene, de digitale muziekstream van Radio2, breidt de programmatie uit. Vanaf nu kunnen de luisteraars genieten van heel wat nieuwe programma's en enkele nieuwe maar vertrouwde gezichten.

Niemand minder dan Vanessa Vanhove en Peter Hermans versterken het team van Radio2 Benebene. Vanavond is Vanessa voor het eerst te horen met haar programma 'Radio2 Benebene Goed Gezind'. Ze presenteert van maandag tot donderdag tussen 16.00 en 18.00 uur. Op vrijdag kan je genieten van 'Radio2 Benebene Feesthits'. Vanaf zaterdag 4 maart kan je Peter Hermans horen met de 'Radio2 Benebene Top 30 van…' met de beste muziek uit een specifiek jaartal. En ook in het weekend zorgt Radio2 Benebene voor een aangename start van de dag.

Rino Ver Eecke, Nethoofd Radio2: 'Meer en meer luisteraars vinden de weg naar de muziekstream Radio2 Benebene op VRT MAX en DAB+. Graag willen we alle luisteraars met extra aanbod verwennen bij Radio2. Vanaf nu krijgen ze op Radio2 Benebene gezelschap van presentatoren die de lievelingsmuziek van de luisteraars draaien. En uiteraard hoor je heel veel muziek van artiesten van bij ons om rustig te genieten terwijl je bezig bent. De komende weken hebben we nog verrassingen klaarliggen…'

Door de uitbreiding van de programmatie op Radio2 Benebene vinden er ook enkele verschuivingen plaats bij Radio2. Kim Debrie presenteert vanaf vandaag het vernieuwde 'Radio2 Benebene' tussen 18.00 en 20.00 uur. Zij neemt de fakkel over van Vanessa Vanhove die op zondag tussen 18.00 en 20.00 uur 'Radio2 The Rat Pack' blijft presenteren. Dirk Ghijs neemt vanaf zaterdag 4 maart de 'Radio2 Top 30' voor zijn rekening met de 30 meest populaire hits van het moment.

Radio2 Benebene beluister je via DAB+, VRT MAX, digitale televisie of smartspeakers. Je kunt ook terecht in de Radio2-app en op radio2.be.