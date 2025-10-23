Radio 2 Eregalerij viert Helmut Lotti en Isabelle A met onvergetelijke avond

Feestvreugde in Stadsschouwburg Antwerpen! Tijdens de 23ste editie van de Radio 2 Eregalerij werden Helmut Lotti en Isabelle A in de bloemetjes gezet met een trofee voor een Leven vol muziek.

Voor Helmut Lotti was het dubbel feest: naast erkenning voor zijn carrière, vierde hij ook zijn 56ste verjaardag. De trofee werd hem overhandigd door zijn moeder, een grote verrassing voor Helmut. Isabelle A ontving haar trofee uit handen van haar goede en jarenlange vriend Sam Gooris.

Verder kregen drie nummers een welverdiende plek in de Radio 2 Eregalerij:

'Je T’adore' van Kate Ryan – auteur/componist: Kate Ryan, Lisa Greene, Niklas Bergwall en Niclas Kings

'Hard Times' van The Scabs – auteur/componist: Willy Lambregt, Guy Swinnen, Frank Saenen en Fons Symons

'She Goes Nana' van The Radios – auteur/componist: Bart Peeters en Ronny Mosuse

De artiesten ontvingen deze bekroning als erkenning van hun grote invloed op de Vlaamse muziek. De trofeeën werden uitgereikt door Tijs Vanneste, Lien Van de Kelder en Marc Cambré.

Een avond vol muziek en een pakkend eerbetoon

Peter van de Veire presenteerde de show vol muzikale hoogtepunten met optredens van artiesten die een eerbetoon brachten aan Isabella A of Helmut Lotti, begeleid door een live band onder leiding van Miguel Wiels. Op het podium verschenen Barbara Dex, Belle Perez, Guus Meeuwis, Jasper Steverlinck, K3, Nathalie Meskens, Gustaph en Bart Peeters.

Voor het slotlied kwamen de artiesten samen op het podium voor een indrukwekkend eerbetoon aan Fred Bekky, frontman van The Pebbles, die begin dit jaar overleed. Samen brachten ze een prachtige uitvoering van 'Seven Horses in the Sky' van The Pebbles.

Herbeleef de Radio 2 Eregalerij

Zondag 9 november

Op Radio 2 tussen 12.00 uur - 13.00 uur hoor je de mooiste momenten uit de Radio 2 Eregalerij

Vanaf 13 uur hoor je de volledige show intergraal op Radio Bene

De volledige show vind je ook op VRT MAX

Woensdag 24 december

VRT 1 zendt de Radio 2 Eregalerij, uit om 22.35 uur