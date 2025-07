'Radio 2 Eregalerij' eert ook Isabelle A

Isabelle A is de tweede artiest die geŽerd wordt voor een Leven vol Muziek tijdens de drieŽntwintigste editie van de 'Radio 2 Eregalerij'. Dat Helmut Lotti deze bekroning krijgt, werd al eerder aangekondigd.

Verder neemt Radio 2 weer drie legendarische nummers op in de 'Radio 2 Eregalerij'.

Op woensdag 22 oktober viert Radio 2 dit feest van de Vlaamse muziek in de Antwerpse Stadsschouwburg. Tijdens een wervelende show, gepresenteerd door Peter Van de Veire, ​ geniet het publiek van optredens van heel wat artiesten van bij ons, mét een liveband. Het muziekfeest heeft al jaren een vaste stek in het Kursaal Oostende, maar die legendarische zaal ondergaat momenteel een grondige renovatie. Met de Stadsschouwburg in Antwerpen is een waardig alternatief gevonden.

Isabelle A: 35 jaar 'hé Lekker Beest'

Dit jaar viert Isabelle A haar 50ste verjaardag, een mijlpaal die samenvalt met een indrukwekkend jubileum: het is exact 35 jaar geleden dat haar iconische hit 'Hé Lekker Beest' Vlaanderen veroverde. Sindsdien heeft Isabelle A zich keer op keer heruitgevonden en een blijvende indruk nagelaten in de Vlaamse muziekwereld.

Van het energieke 'Blank of Zwart' tot het ontroerende 'Jij mag Altijd op Me Rekenen' en het introspectieve 'Ik Denk Te Veel ', Isabelle A bewees telkens opnieuw haar veelzijdigheid als artieste. In 1993 werd haar talent bekroond met de Radio 2 Zomerhit in de categorie 'Beste Belgische Productie' voor 'Jij kan altijd op me rekenen'.

Met haar rijke carrière, haar blijvende relevantie en haar onmiskenbare bijdrage aan de Vlaamse muziek, verdient Isabelle A zonder twijfel haar plaats in de 'Radio 2 Eregalerij'.