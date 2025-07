'Radio 2 Eregalerij' eert Helmut Lotti

Op woensdag 22 oktober viert Radio 2 feest in de Antwerpse Stadsschouwburg. Dan vindt daar de drieŽntwintigste editie van de 'Radio 2 Eregalerij' plaats en wordt Helmut Lotti geŽerd voor een Leven Vol Muziek.

Ook een tweede muzikaal talent wordt in de schijnwerpers gezet. Wie dat is, hoor je binnenkort. Verder neemt Radio 2 weer drie legendarische nummers op in de 'Radio 2 Eregalerij'.

Tijdens een wervelende show, gepresenteerd door Peter Van de Veire, kun je genieten van optredens van heel wat artiesten van bij ons, mét een liveband. Het muziekfeest heeft al jaren een vaste stek in het Kursaal Oostende, maar die legendarische zaal ondergaat momenteel een grondige renovatie. Met de Stadsschouwburg in Antwerpen is een waardig alternatief gevonden.

Zowel Helmut als de nummers krijgen de bekroning omdat ze enorm veel betekend hebben voor de Vlaamse muziek. In de vorige editie viel die eer te beurt aan Peter Vanlaet, ‘Enamorada’ van Belle Perez, ‘I've only begun to fight’ van Natalia en ‘Twee meisjes’ van Raymond van het Groenewoud. Vorig jaar kreeg ook Yasmine een pakkend eerbetoon. Meer dan vijftien jaar na haar overlijden, dragen de Radio 2-luisteraars de zangeres nog altijd diep in het hart.

Helmut Lotti: muzikale kameleon met wereldklasse

Helmut Lotti is al meer dan drie decennia een vaste waarde in de Belgische en internationale muziekwereld. Wat begon met een opvallende passage als Elvis Presley in de Soundmixshow in Nederland, groeide uit tot een indrukwekkende carrière waarin hij moeiteloos genres overstijgt. Van zijn successen in het Nederlands, over zijn iconische ‘Helmut Lotti goes classic’-albums waarvan hij wereldwijd miljoenen exemplaren verkocht, tot zijn verrassende uitstap naar het metalgenre op Graspop.

Met zijn warme stem, enorme muzikaliteit en onmiskenbare flair weet hij telkens opnieuw een breed publiek te raken. Of hij nu zingt in het Nederlands, Engels, Frans, Duits, Spaans of Italiaans, Helmut Lotti spreekt de universele taal van de muziek. Zijn liefde voor Elvis Presley, vintage rock en klassieke muziek sijpelt door in elk project dat hij aanpakt.

Vandaag blijft Lotti een van de veelzijdigste artiesten van Vlaanderen, geliefd bij jong en oud, en altijd klaar om te verrassen. 2025 is een feestjaar voor Lotti. Het dertigjarige jubileum van zijn ‘Goes classic’-albums viert hij met een gloednieuwe concertreeks én een fonkelnieuw album. Hij brengt zijn geliefdste klassiekers én nieuwe pareltjes.

Radio 2 Eregalerij, woensdag 22 oktober 2025, Stadsschouwburg Antwerpen. Tckets via VRT MAX.