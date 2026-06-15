Radio 2 Eregalerij eert Bart Peeters en Dana Winner voor hun leven vol muziek

Op woensdag 21 oktober trekt Radio 2 naar het Concertgebouw van Brugge voor de vierentwintigste editie van de Radio 2 Eregalerij. Dit jaar worden Bart Peeters en Dana Winner geëerd voor een Leven Vol Muziek.

Verder neemt Radio 2 opnieuw enkele legendarische nummers op in de Radio 2 Eregalerij. Welke dat worden verneem je binnenkort op Radio 2.

Tijdens een wervelende show, gepresenteerd door Peter Van de Veire, staat de muziek van Bart Peeters en Dana Winner centraal. Beide worden geëerd door collega-artiesten en verrassingsgasten, mét een liveband onder leiding van Miguel Wiels.

Bart Peeters en Dana Winner krijgen de bekroning voor een Leven Vol Muziek omdat ze enorm veel betekend hebben voor de Vlaamse muziek. Radio 2 organiseert De Eregalerij al sinds 2000, welke Vlaamse artiesten en componisten ondertussen al een Leven Vol Muziek mochten ontvangen ontdek je hier.

Bart Peeters: Muzikale energiebom die uitblinkt in veelzijdigheid

Bart Peeters zet zijn eerste stappen muzikale stappen in z’n late tienerjaren. Alles begon met de coverband Beri Beri waar hij onder andere Jan Leyers en Hugo Matthyssen aan zijn zijde had staan. Een paar jaar later was er The Radios, songs als ‘She Goes Nana’ en ‘I’m Into Folk’ behoren ondertussen tot ons collectieve geheugen en beide songs wisten ondertussen een plekje in De Eregalerij te veroveren. Als Vettige Swa gaf hij dan weer ferm van jetje bij The Clement Peerens Explosition.

Sinds 2002 focust Bart volledig op Nederlandstalige pop, het type dat je alleen in het universum van Bart Peeters kan vinden. Met een randje, met een luchtige kwinkslag, en met woordkeuzes die enkel hij kan neerpennen. Zelfs een nieuwe generatie artiesten zoals Pommelien Thijs heeft alleen maar lof voor de spitsvondigheid van Bart z’n teksten.

Ondertussen speelde hij Lotto Arena’s en festivals plat zoals enkel hij en zijn De Ideale Mannen dat kunnen, kreeg Bart Mia’s voor 'Beste Nederlandstalige artiest' en zelfs eentje voor zijn hele carrière. Daar mag hij nu op 21 oktober de trofee voor een Leven Vol Muziek naast zetten.

Dana Winner: De Limburgse die met emotie en oprechtheid iedereen weet te beroeren

Voor Dana Winner begint het muzikale verhaal in het plaatselijke kerkkoor van Kermt. Chantal, zoals Dana naast het podium heet, zingt er de sterren van de hemel. Ze zingt recht uit het hart en valt op door haar warme stem. In 1990 kan ze haar eerste single ‘Op het dak van de wereld’ opnemen, en het is meteen raak. Dana Winner is geboren, en heeft haar achternaam niet gestolen.

‘Woordenloos’, ‘Westenwind’, ‘De Oude Man En De Zee, ‘Regen Van Geluk’, ‘Ik Hou Van Jou’, ‘Geef De Kinderen Een Wereld’. Het worden nummers die mensen raken en ondertussen deel uitmaken van de mooiste, moeilijkste en meest betekenisvolle momenten van hun leven. Dat ze makkelijk de weg vindt naar de Afas Dome, Lotto Arena of Vorst Nationaal hoeft dus niet te verbazen. Maar ook buiten onze landsgrenzen weet ze harten te raken met Engelstalige en Duitstalige albums.

In 2016 doet Dana Winner mee met het VTM-programma 'Liefde Voor Muziek'. Haar versie van ‘One Moment in Time’ van Whitney Houston gaat viraal op Youtube en wordt wereldwijd miljoenen keren bekeken. Het nummer brengt haar zelfs tot in Thailand.

Een carrière van meer dan vijfendertig jaar waarin Dana zichzelf nog iedere dag artistiek blijft uitdagen. Zo tourde Dana Winner dit voorjaar nog door Vlaanderen en Nederland met haar tour ‘Hartstroom’ en maakt ze deze zomer het mooie weer in Vlaanderen met haar ‘Cocoon zomeravonden’. Van het dak van de wereld, naar het podium van het Concertgebouw in Brugge waar ook Dana Winner de trofee voor een Leven Vol muziek zal ontvangen.