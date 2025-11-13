Radio 1-podcast over de broze grens tussen veroorzakers en slachtoffers verkeersongevallen

Wat zeg je tegen de persoon die je aanreed? Podcastmaker Kenneth Berth werd in 2021 aangereden op een zebrapad in Parijs. Van de man die hem aanreed, heeft hij nooit iets gehoord.

Dat maakt hem boos, maar hij blijft gefascineerd door de andere kant van het verhaal. Hoe is het om achter het stuur te zitten? En durft Kenneth dat gesprek aangaan?

'Aangereden' is een podcast over de broze grens tussen dader en slachtoffer, over schuld en herstel, over stilte en het zoeken naar woorden.

In vijf afleveringen volgen we mensen die elkaar ontmoetten in een verwoestende milliseconde - en sindsdien proberen te leven met wat er gebeurde.

Via intieme gesprekken, pijnlijke stiltes en onverwachte toenaderingen ontvouwt zich een verhaal over durven spreken, boosheid, rechtvaardigheid, veerkracht en het onmogelijke verlangen om de tijd terug te draaien.

Een podcast over hoe je verder leeft - met jezelf, met elkaar en met wat nooit meer ongedaan kan worden.

Aflevering 1: Vaders huilen toch niet

Kenneth denkt erover om contact te zoeken met de man die hem heeft aangereden. Hij spreekt met Judith, die zelf ooit een ongeluk heeft veroorzaakt, om te begrijpen wat zo’n gebeurtenis met iemand doet.

Aflevering 2: Dat moment met die bedpan

Kenneth besluit dat hij contact wil opnemen met O., de man die hem heeft aangereden. In een gesprek met een getuige blikt hij terug op zijn eigen ongeval en op het verwarrende gedrag van de veroorzaker. Wat wil hij aan hem zeggen?

Aflevering 3: Een wildvreemde voor je deur

Kenneth spreekt de kinderen van het slachtoffer van Judiths ongeval. Zij vertellen hoe zij tot een ontmoeting zijn gekomen. Met de hulp van iemand die dagelijks ontmoetingen tussen veroorzakers en slachtoffers begeleidt, bereidt Kenneth zich voor op zijn eigen gesprek.

Aflevering 4: Een piratenlitteken

Slecht nieuws brengt Kenneth ertoe om te praten met iedereen die er destijds voor hem was tijdens zijn lange revalidatieperiode. Hij zoekt zijn chirurg in Parijs en zijn kinesist in Brussel op om te spreken over wat het betekent om er voor elkaar te zijn.

Aflevering 5: De Heilige Christoffel

Tijdens een bemiddelingsgesprek met Jonas — die zelf ooit een ongeval veroorzaakte — en zijn moeder Nancy, wordt Kenneth diep geraakt door de band tussen hen. Even later krijgt hij van Marthe onverwacht nieuws.

'Aangereden', vanaf donderdag 13 november op het Radio 1-kanaal van VRT MAX.