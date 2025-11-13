Eerste 'Blind Getrouwd'-jawoord (van het seizoen) is een feit
'Pano' onderzoekt: De onbestrafte prof
Piet Piraat keert online terug met nieuwe afleveringen

Radio 1-podcast over de broze grens tussen veroorzakers en slachtoffers verkeersongevallen

donderdag 13 november 2025

Wat zeg je tegen de persoon die je aanreed? Podcastmaker Kenneth Berth werd in 2021 aangereden op een zebrapad in Parijs. Van de man die hem aanreed, heeft hij nooit iets gehoord.

Dat maakt hem boos, maar hij blijft gefascineerd door de andere kant van het verhaal. Hoe is het om achter het stuur te zitten? En durft Kenneth dat gesprek aangaan?


'Aangereden' is een podcast over de broze grens tussen dader en slachtoffer, over schuld en herstel, over stilte en het zoeken naar woorden.

In vijf afleveringen volgen we mensen die elkaar ontmoetten in een verwoestende milliseconde - en sindsdien proberen te leven met wat er gebeurde.

Via intieme gesprekken, pijnlijke stiltes en onverwachte toenaderingen ontvouwt zich een verhaal over durven spreken, boosheid, rechtvaardigheid, veerkracht en het onmogelijke verlangen om de tijd terug te draaien.

Een podcast over hoe je verder leeft - met jezelf, met elkaar en met wat nooit meer ongedaan kan worden.

Aflevering 1: Vaders huilen toch niet
Kenneth denkt erover om contact te zoeken met de man die hem heeft aangereden. Hij spreekt met Judith, die zelf ooit een ongeluk heeft veroorzaakt, om te begrijpen wat zo’n gebeurtenis met iemand doet.

Aflevering 2: Dat moment met die bedpan
Kenneth besluit dat hij contact wil opnemen met O., de man die hem heeft aangereden. In een gesprek met een getuige blikt hij terug op zijn eigen ongeval en op het verwarrende gedrag van de veroorzaker. Wat wil hij aan hem zeggen?

Aflevering 3: Een wildvreemde voor je deur
Kenneth spreekt de kinderen van het slachtoffer van Judiths ongeval. Zij vertellen hoe zij tot een ontmoeting zijn gekomen. Met de hulp van iemand die dagelijks ontmoetingen tussen veroorzakers en slachtoffers begeleidt, bereidt Kenneth zich voor op zijn eigen gesprek.

Aflevering 4: Een piratenlitteken
Slecht nieuws brengt Kenneth ertoe om te praten met iedereen die er destijds voor hem was tijdens zijn lange revalidatieperiode. Hij zoekt zijn chirurg in Parijs en zijn kinesist in Brussel op om te spreken over wat het betekent om er voor elkaar te zijn.

Aflevering 5: De Heilige Christoffel
Tijdens een bemiddelingsgesprek met Jonas — die zelf ooit een ongeval veroorzaakte — en zijn moeder Nancy, wordt Kenneth diep geraakt door de band tussen hen. Even later krijgt hij van Marthe onverwacht nieuws.

'Aangereden', vanaf donderdag 13 november op het Radio 1-kanaal van VRT MAX.


Taylor Swift - The Life Of A Showgirl (Sweet And Vanilla Perfume) (LP)
CD
Beste Zangers Seizoen 2025 (CD)
CD
Metejoor - 3 (CD)
CD
Persbericht Radio 1
https://www.vrt.be/vrtmax/kanalen/radio-1/
Meer artikels over Radio 1
Aanbiedingen
Camille - Sos (CD)
CD
Arno - Opex (CD)
DVD
Daens - Daens De Musical (DVD)
DVD

TVvisie Extra



Onze apps

Download onze app op de Google Play Store Download onze app in de App Store

Meest recente

Multimedia SPOTLIGHT

Kijktip van de dag

'De jaren 00 voor tieners' met Steven Van Herreweghe

Steven vertelt de tieners het verhaal van 2003: het jaar waarin we hem hadden. Mannen mochten eindelijk met mannen trouwen, en vrouwen met vrouwen. En het was ook het jaar waarin we met z'n allen op zoek gingen naar een vis. ’t Is daar!

'De Jaren 00 voor Tieners', om 20.55 uur op VRT 1.

Dossiers

NU en STRAKS op tv

volledige TVgids
  • 10:00
    Radio 2 op VRT 1: ann&daan
    01:00
    Het weer (laat)
  • 09:00
    Herfstbeelden
    06:00
    Radio 2 op VRT Canvas: Goeiemorgen Morgen!
  • 10:05
    Monty & Co
    05:40
    Geen uitzending
  • 09:50
    Geen uitzending
    01:35
    NYPD Blue
  • 10:00
    B&B zoekt Lief NL: Winter
    00:15
    Gestrand op Honeymoon Island - Australië
  • 09:00
    Geen uitzending
    06:00
    Qmusic
  • 10:00
    Geen uitzending
    02:00
    Wordt aangekondigd
  • 09:05
    Oh Christmas Tree!
    01:30
    Joe
  • 10:00
    Joe
    01:10
    Geen uitzending
  • 09:00
    Geen uitzending
    01:00
    Alter Ego
  • 09:15
    How to Get Away With Murder
    01:05
    FBI
  • 09:30
    Hawaii Five-0
    01:20
    Cobra Kai
  • 09:45
    A Place in the Sun
    01:35
    Send Nudes: Body SOS
  • 09:20
    Buried in the Backyard
    01:35
    Geen uitzending
  • 10:00
    Herhalingslus
    02:00
    Wordt aangekondigd
  • 10:04
    Publireportage
    05:55
    Sixties To Six
  • 10:05
    Winterse Kost
    01:40
    Indian Summer
  • 09:40
    Death in Paradise
    01:40
    The Madame Blanc Mysteries
  • 09:15
    Below Deck Sailing Yacht
    01:05
    Hudson & Rex
  • 10:00
    NOS Journaal
    01:05
    Pauw & De Wit
  • 09:50
    Nieuwsuur
    01:10
    Ongehoord Nieuws
  • 10:05
    Pettenpret
    01:15
    Bij ons op de Wallen