Radio 1-luisteraars maken statement voor vrede: Imagine van John Lennon op nummer 1 in 'Radio 1 Classics 1000'

We vierden dit jaar de 10de editie van de 'Radio 1 Classics 1000'. Twee weken lang loodsten Hannelore Van Besouw, Ronald Verhaegen, Ilse Liebens, Korneel De Clercq, Ayco Duyster, Floris Daelemans, Babette Moonen en Evert Venema de Radio 1-luisteraars door 1000 all time favourites.

En in deze woelige en onzekere tijden hebben de Radio 1-luisteraars een groot statement gemaakt. Eén van de ultieme vredesliedjes hebben ze naar de nummer 1-plaats gekatapulteerd. Imagine van John Lennon is voor het eerst de nummer 1 in de 'Radio 1 Classics 1000'. Opmerkelijk is dat het vorig jaar op 27 stond. Nu dus recht naar 1. Wish you were here van Pink Floyd staat op 2 en wint daarmee één plaats tegenover vorig jaar. De nummer 1 van 2024, Troy van Sinéad O’Connor, moet nu vrede nemen met plaats 3.

Nina Simone nestelt zich met Feeling good in de top 10. En ook een opvallende sprong van Sultans of swing van Dire Straits, die gaat van 25 naar 6.

Dit is de top 20 van 2025:

1 Imagine John Lennon

2 Wish you were here Pink Floyd

3 Troy Sinead O'Connor

4 Les yeux de ma mère Arno

5 Martha Tom Waits

6 Sultans of swing Dire Straits

7 Heroes David Bowie

8 Shine on you crazy diamond Pink Floyd

9 Feeling good Nina Simone

10 Bohemian rhapsody Queen

11 Thinking of a place The War On Drugs

12 Both sides now Joni Mitchell

13 The chain Fleetwood Mac

14 Because the night Patti Smith

15 A Forest The Cure

16 Born to Run Bruce Springsteen

17 Stairway to heaven Led Zeppelin

18 Wuthering heights Kate Bush

19 Comfortably numb Pink Floyd

20 Black Pearl Jam

The Beatles en David Bowie hebben met 18 liedjes de meeste noteringen achter hun naam. Bowie had er vorig jaar ook al 18, maar haalt nu The Beatles in, want die verliezen vier nummers.

Andere grote slokoppen zijn The Rolling Stones met 11 liedjes. Fleetwood Mac, Neil Young en Prince prijken elk met 10 nummers in de lijst.

Vier vrouwelijke solo-artiesten vaardigen 5 nummers af. Dat zijn Joni Mitchell, Kate Bush, Nina Simone en Patti Smith. In vergelijking met vorig jaar tuimelt Adele uit dit selecte groepje, zij strandt dit jaar op 4 liedjes.

De meeste noteringen voor een Belg zijn voor Jacques Brel met 6.

De best scorende Nederlandstalige artiest is Boudewijn De Groot met 5 stuks.

Alive van Pearl Jam was vorig jaar de grote afwezige, maar neemt revanche met een comeback van formaat. Het komt opnieuw de 'Radio 1 Classics 1000' binnengestormd, op 137. De hoogste nieuwkomer die nog nooit in de lijst stond is Stan van Eminem feat. Dido, op 407.

De sterkste stijgers zijn:

+680: As tears go by - Marianne Faithfull (van 869 naar 189)

+611: Wonderwall – Oasis (van 946 naar 335)

+583: You got it – Roy Orbison (van 945 naar 362)

+546: Wish I didn’t miss you – Angie stone (van 813 naar 267)

+537: What a wonderful world – Louis Armstrong (van 979 naar 442)

Nog enkele weetjes:

Aantal nieuwe nummers (nieuw + re-entry): 155

Aantal echte nieuwkomers: 46

Aantal re-entry’s: 109

Oudste nummer:

1939: Billie Holiday – Strange fruit

Meest recente nummers:

2024: Starburster - Fontaines D.C. / Texas hold 'em – Beyoncé / Young lion – Sade / Lunch - Billie Eilish)

Overzicht per decennium:

Jaren ’30: 1

​Jaren ’50: 10

​Jaren ’60: 173

​Jaren ’70: 284

​Jaren ’80: 244

​Jaren ’90: 153

​Jaren 2000: 74

​Jaren 2010: 52

​Jaren 2020: 9