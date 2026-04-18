Radio 1-luisteraars maken opnieuw statement voor vrede: 'Imagine' van John Lennon op nummer 1 in 'Radio 1 Classics 1000'
In deze woelige en onzekere tijden hebben de Radio 1-luisteraars opnieuw een statement gemaakt. Een van dé ultieme vredesliedjes haalt weer de koppositie van de 'Radio 1 Classics 1000': 'Imagine' van John Lennon staat voor het 2de jaar op rij op 1.
'Wish you were here' van Pink Floyd staat opnieuw op 2. Arno stoot met 'Les yeux de ma mère' door naar de top 3 en wint daarmee een plaats tegenover vorig jaar, toen stond het nummer op 4. Sinéad O’Connor moet met 'Troy', vorig jaar op 3, nu vrede nemen met plaats 4.
Radio 1 vierde dit jaar de 11de editie van de 'Radio 1 Classics 1000'. Annelies Moons, Ayco Duyster, Evert Venema, Floris Daelemans, Hannelore Van Besouw, Ilse Liebens, Joren Carels, Ronald Verhaegen en Vincent Byloo draaiden 2 weken lang de favoriete classics aller tijden van de Radio 1-luisteraars. De finaledag vond plaats in het Cactus Café in Brugge, waar muzikant Senne Guns zorgde voor zeer gesmaakte live-intermezzo’s op piano.
Top 20
1. ‘Imagine’ – John Lennon
2. ‘Wish you were here’ – Pink Floyd
3. ‘Les yeux de ma mère’ – Arno
4. ‘Troy’ – Sinéad O'Connor
5. ‘Martha’ – Tom Waits
6. ‘Heroes’ – David Bowie
7. ‘Thinking of a place’ – The War On Drugs
8. ‘Shine on you crazy diamond’ – Pink Floyd
9. ‘Bohemian rhapsody’ – Queen
10. ‘A Forest’ – The Cure
11. ‘The chain’ – Fleetwood Mac
12. ‘Feeling good’ – Nina Simone
13. ‘Stairway to heaven’ – Led Zeppelin
14. ‘Black’ – Pearl Jam
15. ‘Both sides now’ – Joni Mitchell
16. ‘Into my arms’ – Nick Cave & The Bad Seeds
17. ‘Wuthering heights’ – Kate Bush
18. ‘People have the power’ – Patti Smith
19. ‘Once in a lifetime’ – Talking Heads
20. ‘Back to black’ – Amy Winehouse
Weetjes
Opvallende nieuwkomers in de top 20: ‘Once in a lifetime’ van Talking Heads (vorig jaar op 74), ‘Back to black’ van Amy Winehouse (vorig jaar op 45) en ‘Into my arms’ van Nick Cave & The Bad Seeds (vorig jaar op 24). Patti Smith ruilt in de hoogste regionen ‘Because the night’ in voor ‘People have the power’. ‘Sultans of swing’ van Dire Straits, ‘Comfortably numb’ van Pink Floyd en ‘Born to run’ van Bruce Springsteen halen dit jaar de top 20 niet.
David Bowie heeft met 17 liedjes de meeste noteringen achter zijn naam, eentje minder dan vorig jaar. Andere grote slokoppen zijn The Beatles met 14 liedjes, The Rolling Stones met 13 nummers, Neil Young met 12 liedjes en Nick Cave met 11 songs. Fleetwood Mac en Prince stellen het, net als vorig jaar, elk met 10 nummers in de lijst.
5 vrouwelijke soloartiesten vaardigen ieder 5 songs af: Adèle, Kate Bush, Nina Simone, Patti Smith en Björk (4 keer solo en 1 keer aan de zijde van Rosalía in ‘Berghain’). In vergelijking met vorig jaar tuimelt Joni Mitchell uit dit selecte groepje. Zij strandt dit jaar op 3 liedjes.
De meeste noteringen voor een Belg zijn voor Jacques Brel met 5 nummers. De best scorende Nederlandstalige artiest is Boudewijn De Groot met 4 stuks.
‘Berghain’, de recente samenwerking van Rosalía, Björk en Yves Tumor is de zeer opvallende hoogste nieuwkomer op 116. Het kunstzinnig hoogstandje waarmee Rosalía haar nieuwe ‘Lux’-plaat in het najaar van 2025 introduceerde, raakte duidelijk een snaar. ‘Sugar Kane’ van Sonic Youth maakt een opmerkelijke comeback en komt opnieuw binnen op 207.
