Qmusic verbiedt dj's om het verboden woord 'altijd' uit te spreken

Zeggen de Q-dj's 'Het Verboden Woord' nooit of... altijd? ​ Vanaf maandag 17 maart om 8.00 uur gaat 'Het Verboden Woord' weer van start bij Qmusic. De Q-dj's mogen vanaf dan het verboden woord 'altijd' niet meer uitspreken op de radio.

Doen ze dat toch, dan is dat goed nieuws voor de Q-luisteraars. Altijd..., of liever telkens, wanneer het woord 'altijd' door een Q-dj wordt uitgesproken, kunnen Q-luisteraars op een knop in de Q-app drukken en 500 euro shopping budget winnen. Het verbod geldt dag en nacht en wordt op vrijdag 21 maart om 18.00 uur opgeheven.

Het belooft geen makkelijke werkweek voor de Q-dj’s te worden...

Q-dj’s Maarten & Dorothee: 'We zijn heel benieuwd welke Q-collega het vaakst het verboden woord zal zeggen. Misschien is het een goed idee om extra goed naar Tom De Cock te luisteren. We verwachten een stevige competitie onder de Q-dj’s en zijn op onze hoede voor valstrikken van de collega’s… Wie betrapt wordt, komt sowieso op de Wall of Shame terecht.'

Q-dj Vincent Fierens: 'Ik krijg nog steeds kippenvel wanneer ik de vorige verboden woorden 'eigenlijk' of 'misschien' hoor (lacht). Het is één van de weinige weken waarin ik wat zenuwachtig ben om radio te maken. Onze luisteraars liggen dan ook constant op de loer en staan te popelen om ons te betrappen. En terecht. Want als wij in de fout gaan, kunnen zij net winnen.'

Tijdens de eerste editie van 'Het Verboden Woord' twee jaar geleden kregen de Q-dj’s een verbod op het woord 'eigenlijk' opgelegd. Met maar liefst 71 'eigenlijks' bleek de opdracht toen heel wat moeilijker dan verwacht. Tijdens de vorige editie werd het woord 'misschien' van de radio geweerd. Geen enkele van de 53 'misschiens' ontsnapte toen aan het aandachtige oor van de luisteraars, die in totaal 26.500 euro aan shoptegoed wonnen.

'Het Verboden Woord', van maandag 17 maart om 8.00 uur tot en met vrijdag 21 maart bij Qmusic.