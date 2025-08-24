Qmusic sluit de zomer af met een magisch Sunset Concert van Pommelien Thijs

Vrijdag 29 augustus 2025 wordt een avond om met stip in je agenda te zetten. Qmusic sluit de zomer in stijl af met een onvergetelijk Sunset Concert van Pommelien Thijs aan het Q-Beach House in Oostende.

Met de zee op de achtergrond en de zon die langzaam ondergaat, belooft dit een magisch moment te worden dat je niet wilt missen! Vanaf 20u trakteert Pommelien Thijs, één van de populairste artiesten van Vlaanderen, haar fans op een betoverende liveshow vol hits, sfeer en zomerse vibes. Denk aan nummers zoals 'Atlas', 'Ongewoon' en 'Erop of Eronder', live gebracht op een unieke locatie: het strand van Oostende.

Sunset Concert van Pommelien Thijs, vrijdag 29 augustus om 20u, aan het Q-Beach House in Oostende. De toegang is gratis.

Kijk Pommelien met 'Atlas' in 'Tien Om Te Zien':





