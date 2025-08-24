Batwheels, Mr. Bean en Barney nemen Cartoonito over in september
'Familie' is terug! Dit zie je in de eerste week van het nieuwe seizoen
Op massale vraag van de kijkers: VTM zendt 'Lili en Marleen' ook in het najaar verder uit

Qmusic sluit de zomer af met een magisch Sunset Concert van Pommelien Thijs

zondag 24 augustus 2025
Foto: VTM - © DPG Media 2025

Vrijdag 29 augustus 2025 wordt een avond om met stip in je agenda te zetten. Qmusic sluit de zomer in stijl af met een onvergetelijk Sunset Concert van Pommelien Thijs aan het Q-Beach House in Oostende.

Met de zee op de achtergrond en de zon die langzaam ondergaat, belooft dit een magisch moment te worden dat je niet wilt missen! Vanaf 20u trakteert Pommelien Thijs, één van de populairste artiesten van Vlaanderen, haar fans op een betoverende liveshow vol hits, sfeer en zomerse vibes. Denk aan nummers zoals 'Atlas', 'Ongewoon' en 'Erop of Eronder', live gebracht op een unieke locatie: het strand van Oostende.


Sunset Concert van Pommelien Thijs, vrijdag 29 augustus om 20u, aan het Q-Beach House in Oostende. De toegang is gratis. 

Kijk Pommelien met 'Atlas' in 'Tien Om Te Zien':



Q Sunset Concert op tv
Vrijdag 29 augustus 2025 om 22u10  »
VTM
Verslag van het Q Sunset Concert, vanuit het Q-Beach House op het strand van Oostende.
Zaterdag 30 augustus 2025 om 13u35  »
VTM
Verslag van het Q Sunset Concert, vanuit het Q-Beach House op het strand van Oostende.

K3 - K3 Show Zeesterren (CD | DVD)
CD
Justin Bieber - Swag (CD)
CD
Danny Vera - DNA (LP) (Coloured Vinyl)
CD
Bron: Qmusic
http://www.qmusic.be
Meer artikels over Qmusic
Aanbiedingen
Camille - Sos (CD)
CD
Arno - Opex (CD)
DVD
Daens - Daens De Musical (DVD)
DVD

TVvisie Extra



Onze apps

Download onze app op de Google Play Store Download onze app in de App Store

Meest recente

Multimedia SPOTLIGHT

Kijktip van de dag

logo vtm logo

Wanneer vijfentwintig jaar na haar vermissing het lijk van de destijds 16-jarige Nathalie Deridder wordt opgegraven bij een landhuis, betekent dat het einde van een jarenlange onzekerheid voor haar nabestaanden. Haar beste vriendin Eva Ruttenberg probeert door middel van hypnotherapie in haar geheugen te graven om uit te zoeken wie schuldig is aan Nathalies dood. Familiegeheimen worden opgerakeld, het heden wordt overschaduwd door het verleden en niets zal nog hetzelfde zijn.

'Het Geheugenspel', film uit 2023 met oa. Anna Drijver en Louis Talpe, om 20.35 uur op VTM.

Dossiers

NU en STRAKS op tv

volledige TVgids
  • 13:00
    VRT NWS journaal 13u
    06:00
    Zig & Sharko
  • 09:00
    Zomerbeelden
    06:00
    Radio 2 op VRT Canvas: sta op met Radio 2
  • 12:45
    Mega Mindy
    04:55
    Geen uitzending
  • 13:00
    VTM Nieuws (13 uur)
    05:15
    Geen uitzending
  • 13:05
    Random Breath Test
    03:15
    Geen uitzending
  • 11:40
    Geen uitzending
    06:00
    Qmusic
  • 12:50
    Matlock
    07:00
    Willy
  • 12:25
    Baywatch
    02:10
    The X-Files
  • 10:00
    Joe
    09:30
    Geen uitzending
  • 12:45
    Bal National
    04:50
    Geen uitzending
  • 12:20
    C.S.I. New York
    02:10
    Neighbours: A New Chapter
  • 13:05
    Cops
    02:20
    Geen uitzending
  • 12:15
    Blind Gekocht NL
    02:45
    The Sex Clinic
  • 13:05
    Homicide: Hours to Kill
    05:00
    Geen uitzending
  • 12:32
    CEO van mijn leven
    04:43
    Herhalingslus
  • 13:02
    Roger
    02:00
    Wordt aangekondigd
  • 12:35
    Lekker Messy - Weekmenu
    02:25
    Sarah's Sweet Table
  • 11:30
    Inspector George Gently
    02:10
    The Good Ship Murder
  • 12:45
    Storage Wars
    02:35
    First Dates Australia
  • 11:55
    NOS Studio Sport Live
    02:00
    NOS Journaal
  • 12:40
    Verborgen verleden
    07:00
    NOS Journaal met gebarentaal
  • 13:00
    Weekoverzicht Het verborgen eiland
    02:30
    Een huis vol