Qmusic schrapt 'De Foute Party' door coronacrisis

Foto: © Qmusic 2020

Geen fout feestje dit jaar! Qmusic schrapt de editie van 'De Foute Party' nu de Nationale Veiligheidsraad duidelijkheid heeft gebracht over grote evenementen tijdens de zomer.

'Naar aanleiding van het verbod van de federale overheid op massa-evenementen tot eind augustus, zal De Foute Party van Qmusic dit jaar niet doorgaan. We zijn verplicht deze editie over te slaan, en uiteraard is jullie en onze gezondheid het allerbelangrijkste.', klinkt het op de website.

Het evenement zou normaal gezien plaatsvinden op vrijdag 26 juni 2020 in Flanders Expo in Gent en zou normaal 15.000 mensen trekken. Uitstel is geen afstel, want 'De Foute Party' zal op vrijdag 25 juni 2021 doorgaan in Flanders Expo in Gent. Iedereen die een ticket kocht voor 'De Foute Party' van dit jaar zal op de hoogte gebracht worden via e-mail en de mogelijkheid hebben om het ticket te gebruiken voor de editie in 2021 of er kan een terugbetaling aangevraagd worden.



Qmusic-dj’s Maarten Vancoillie en Dorothee Dauwe, die traditiegetrouw de meeste foute muziek op de radiozender draaien: 'Het is ontzettend jammer, maar een logische beslissing. 'De Foute Party' is voor ons en heel wat Qmusic-luisteraars dé apotheose van de foute maand juni, die we jaarlijks doen. Maar we gaan er zeker nog iets op vinden om ook dit jaar 'De Foute Party' tot bij de luisteraars te krijgen. Aan iedereen: hou de moed erin, hou jullie gezond en zorg voor elkaar, dat is het allerbelangrijkste. En laat ons 2021 samen extra fout maken.'



An Caers, directeur radio DPG Media: 'De Foute Party is al jaren een vaste waarde bij Qmusic. Maar het is logisch dat we het verbod van de federale overheid volgen. De gezondheid van onze Qmusic-dj’s, medewerkers én luisteraars is onze grootste prioriteit. Het goede nieuws is wel dat we er volgend jaar een dubbele lap op zullen geven. Voor onze trouwe fans die hun ticket omruilen voor de editie volgend jaar, staat alvast op 25 juni 2021 een fris pintje klaar op onze kosten!'



