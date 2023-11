Qmusic schakelt Gerben Tuerlinckx in als 'The Q-Roadie' in gloednieuwe online reeks

De grootouders van een artiest frontrow in het publiek krijgen, de merchandise-stand bemannen, een feestje in de backstage organiseren of een verrassingsact ongezien langs de pers loodsen: niets is te veel gevraagd voor nieuwbakken Q-Roadie Gerben Tuerlinckx.

Vanaf woensdag 1 november stelt hij zich in 'The Q-Roadie', de gloednieuwe online reeks van Qmusic, een dag volledig ten dienste van een artiest of band. Staat er een optreden - intiem of voor een gigantisch publiek - op de planning, dan schakelt Qmusic Gerben in om de artiest in kwestie flink in de watten te leggen. Welke ster Gerben die dag moet pamperen, is voor hem telkens een groot raadsel. Al kan de boodschappenlijst van de artiest, die Gerben in de ochtend voor het concert van Q-dj’s Maarten & Dorothee overhandigd krijgt, een belangrijke tip van de sluier lichten...

Gerben kreeg in zijn nieuwe functie als Q-Roadie meteen een stevige vuurdoop én dat in de meest iconische concertzaal van ons land. Een Limburgse vlaai, melk, champagne en shampoo voor blond haar: de boodschappenlijst die Gerben van Maarten & Dorothee onder zijn neus kreeg, verklapte al snel dat hij in het afgelopen weekend de roadie van Regi zou worden. Een levensbelangrijke taak, want Regi vulde maar liefst twee keer het Sportpaleis tot aan de nok met zijn spectaculaire show 'The Return'. Hoe Gerben zijn eerste dag als Roadie beleefde, ontdek je in de Q-app en op VTM GO.

'The Q-Roadie', een gloednieuwe online reeks van Qmusic, te bekijken in de Q-app of op VTM GO.