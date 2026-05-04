Qmusic-luisteraars geven Finn het allerlaatste ticket voor de liveshows van 'The Voice' in team Maarten & Dorothee

Veertien kandidaten waren al zeker van een plek in de liveshows van 'The Voice van Vlaanderen'. Voor drie talenten was de spanning nog te snijden.

Vijfde coaches Maarten & Dorothee deelden zonet in hun ochtendshow op Qmusic het allerlaatste ticket uit. Het is Finn (Overmere) die de meeste stemmen van de luisteraars kreeg en het team van 'The Voice Comeback Stage' vervolledigt in de liveshows. Hij haalde het van Lore (Edegem) en Giorgio & Michelle (Maasmechelen/Antwerpen) nadat ze alle drie een song uit hun 'Voice'-parcours hadden gezongen. 'Dankuwel iedereen', klonk het in tranen bij Finn. 'Amai, mijn leerlingen gaan me horen schreien op de radio. Echt dankuwel iedereen, ik ga er staan.'

De Q-luisteraars hebben dus beslist en met hun laatste talent is team Maarten & Dorothee helemaal klaar om samen met Timon (Mechelen) en Amelie (Gent) te strijden voor de overwinning.

Bekijk de ontknoping bij Qmusic hier: ​

De liveshows van 'The Voice van Vlaanderen', vanaf vrijdag 8 mei om 20.40 uur bij VTM.