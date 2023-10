Qmusic lost nieuwe lading sterren van Q-Pop! Ook Regi, CAMILLE én internationale RnB-ster

Een nieuwe reeks topartiesten voor de 2de editie van Q-Pop! Dat maakte Q-dj Tom De Cock zonet bekend tijdens de ochtendshow van Qmusic. En niet alleen uit eigen land.. Ontdek wie op zaterdag 9 december nog in het Sportpaleis staat!

Van ‘7 Days’ en ‘Fill Me In’ tot ‘What’s Your Flava’: als RnB- en poplegende zorgt hij er al sinds de zeroes voor dat het heet wordt op de radio en alle Q-luisteraars zingen zijn ontelbare hits van voren naar achteren mee. Dat kunnen ze op zaterdag 9 december uit volle borst doen, want dan schittert niemand minder dan Craig David tijdens Q-pop op het podium van het Sportpaleis. Dat maakte Q-dj Tom De Cock zonet bekend tijdens de ochtendshow van Qmusic. En deze internationale klepper is in goed muzikaal gezelschap. Want ook Regi, CAMILLE, Gustaph en Emma Heesters zorgen tijdens Q-pop voor een muzikaal spektakel en maken de line-up compleet.

Zij brengen samen met een heleboel andere favoriete artiesten van de Q-luisteraars - James Blunt, Snelle, Berre, Maxim, Metejoor, Aaron Blommaert en Pommelien Thijs - hun grootste hits live in het Sportpaleis. Alle hits van Q live in de meest iconische concertzaal van ons land, nationale en internationale topartiesten, glitter and glamour en bekende sterren op de rode loper: dat wordt op zaterdag 9 december de tweede editie van Q-Pop. Wil je erbij zijn? Tickets kopen doe je via deze link!