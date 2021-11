Qmusic lanceert Q-DOWNTOWN, het eerste radiostation op DAB+ met focus op hiphop en r&b

There's a new kid in town! Op maandag 25 oktober breidt Qmusic zijn digitale aanbod uit met het gloednieuwe station Q-DOWNTOWN. Luisteraars kunnen vanaf dan 24/7 genieten van de beste hiphop en r&b-muziek.

Van Drake en Beyoncé tot Lil Nas X, Cardi B en Zwangere Guy. Bij Q-DOWNTOWN heeft muziek elke dag het hoogste woord. Het station is vanaf maandag om 17u te beluisteren via DAB+ en q-downtown.be, maar ook via de Q-app en alle smartspeakers.



Michael Dujardin, channel manager Qmusic: 'We zijn heel blij dat we vandaag Q-DOWNTOWN mogen aankondigen, want voortaan kunnen we aan een grote groep jonge mensen een breed en toegankelijk radiostation aanbieden dat helemaal aansluit bij hun way of life. We zien het als Vlaams mediabedrijf als onze taak en verantwoordelijkheid om een inclusief aanbod te creëren dat helemaal reflecteert hoe onze samenleving vandaag in mekaar zit. Q-DOWNTOWN wordt een platform waar muziek en lifestyle hand in hand gaan, waar jonge radiomakers de muziek kiezen en de programma’s maken, en waar veel ruimte is voor dialoog. Bovendien krijgen artiesten van eigen bodem een springplank die ze in andere media op dit moment misschien missen. Met Q-DOWNTOWN zijn we ervan overtuigd dat we een station creëren dat perfect complementair is met Qmusic. We gaan jonge mensen de liefde voor digitale radio kunnen laten ervaren terwijl we hen up to date houden over wat er gebeurt in de wereld.'



De beste hiphop en r&b, 24/7

Op Q-DOWNTOWN worden verschillende dj’s met dezelfde passie samengebracht. Zo kruipt Q-dj Jolien Roets elke weekdag tussen 17u en 19u achter de microfoon. Ze draait de nieuwste releases en houdt iedereen op de hoogte over de nieuwtjes uit de wereld van hiphop en r&b. Aansluitend, tussen 19u en 21u, mixt elke weekdag een ander bekend gezicht uit de scene zijn of haar favoriete tracks aan elkaar. Op maandag is dat dj NC, op dinsdag Assia MK, op woensdag Raiatwinz, op donderdag Zoey Hasselbank en op vrijdag dj Yones. Elk uur is er ook een kort nieuwsbulletin met nieuws uit Vlaanderen en de wereld.



Audio on demand & podcasts

Op de website q-downtown.be wordt ook een grote audio on demand catalogus aangelegd, waar alle sets van de resident-dj’s kunnen herbeluisterd worden. Binnenkort komen hier ook specifieke podcasts bij die met de Q-DOWNTOWN community ontwikkeld worden.



Zaterdagavond op Qmusic

Vanaf zaterdag 6 november zal de hele Q-DOWNTOWN vibe ook te voelen zijn op Qmusic, want elke zaterdagavond tussen 20u en 22u presenteert Jolien Roets er het nieuwste en het beste uit de wereld van hiphop.

De ambassadeurs



Maandag: DJ NC

DJ NC haalde als klein meisje al regelmatig haar beste dansmoves boven om haar zussen te entertainen. Op haar 15de ontdekte ze het mixen onder invloed van haar nicht, de bekende dj Lady S. Na maanden oefenen in haar slaapkamer kwam de doorbraak en werd ze gevraagd in enkele clubs in Antwerpen. DJ NC laat zich niet vastpinnen op één genre, ze slaagt erin om verschillende muziekstijlen te blenden. Dat maakt haar mixes verrassend en creatief.



Dinsdag: ASSIA MK

ASSIA MK pikte de dj-vibe op in 2019. Haar dj-mixes op Instagram bleven niet onopgemerkt en niet veel later stond ze op grote events en in clubs zoals Carré, La Gare, Bloody Louis, Plein Publiek en De Vooruit. Deze zomer stond ASSIA MK op WeCanDance, Bomboclat Festival en Oosthoek Live. Maar ook in Parijs is ze een gerespecteerde naam, met sets tijdens Wanderlust, één van dé populairste venues van afgelopen zomer. Op de radio is ASSIA MK geen onbekende: in Wallonië heeft ze immers een vaste show bij Fun Radio.



Woensdag: RAIATWINZ

Mathias & Levy zijn niet alleen een straf dj-duo, ze zijn ook een identieke tweeling. Hun liefde voor muziek ontstond bij breakdance. Al snel ontwikkelde deze liefde zich tot hun grote passie: dj’ing. Sinds 2019 staan ze als dj-duo bekend onder de naam RAIATWINZ. Deze naam is ook een knipoog naar ‘Raia Maria Laura’, niet alleen een bekende fotograaf, maar ook hun grote zus en ‘guardian angel’. Samen met het team van ‘It Was All A Dream’-agency, zijn ze helemaal klaar om de scene te veroveren in binnen- en buitenland.



Donderdag: ZOEY HASSELBANK

ZOEY HASSELBANK draait sinds 2015 mee in de muziekwereld en is een vaste waarde in de Belgische dj-scene. Met haar dark and trill US hiphop verovert ze de grootste clubs van ons land. Ze ademt hiphop en kan als geen ander freestylen waardoor ze vlot inspeelt op haar publiek. ZOEY HASSELBANK creëert elke keer weer een magical musical world die geen ziel onberoerd laat. Je kan haar ook vaak bij onze zuiderburen vinden waar ze de vaste tour-dj is van artieste Shay en met haar heel Frankrijk doorkruist.



Vrijdag: DJ YONES

DJ YONES is een Belgische dj met Marokkaanse roots. Van nieuwe en old school hiphop tot dancehall en een ‘touch of house’: met zijn veelzijdige mixes komt hij steeds verrassend uit de hoek. Al snel schopte DJ YONES het tot resident dj bij de bekende club Carré en ook zijn sets op Pukkelpop, Splash! en Fire is Gold bleven niet onopgemerkt. Zijn vrienden noemen hem steevast een ‘muzikale kameleon’, dus dat belooft! Als ondernemer zit DJ YONES achter de kledinglijn en het e-commerce platform High Hopes.



Maandag tot en met vrijdag: JOLIEN ROETS

JOLIEN ROETS is al 12 jaar een vaste waarde bij Qmusic en presenteert sinds 2019 elke zaterdagavond het hiphop- en r&b-programma Hot-N-Fun. Daarnaast draait ze sinds 2017 op festivals en in clubs over het hele land als dj J.ROOTS. Daarbij mixt ze hiphop, r&b, afrobeat en dancehall aan elkaar. Ze stond in de afgelopen jaren op Fire Is Gold, WeCanDance, Lokerse Feesten en Tomorrowland en is een vaste resident in Club 69 Gent. JOLIEN ROETS is een van de drijvende krachten achter dit nieuwe radioproject.