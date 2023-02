Qmusic lanceert het Q-Vriendenboek voor JEZ!

Vanaf vandaag is het Q-Vriendenboek exclusief te koop bij Standaard Boekhandel. Ben je benieuwd naar de angsten, guilty pleasures en favoriete appekes van de Q-dj's? En die van jouw beste vrienden? Laat hen dan dit boek verder aanvullen met vragen als: dit vond ik van jou toen we elkaar net leerden kennen, onze mooiste herinnering samen, mijn meest gebruikte leugentje, beschaamd over,...

​Inspiratie voor leuke uitstappen en activiteiten die je samen met je vrienden kan doen, krijg je er gratis bij.

Uiteraard vulde jouw favoriete Q-dj ook al een vriendenfiche in. Ontdek het lievelingsplekje van Maarten Vancoillie, het favoriete drankje van Dorothee Dauwe, de bijnaam van Matthias Vandenbulcke of het gênantste moment van Vincent Fierens. Ook Sean Dhondt, Jana De Wilde, Tom De Cock en Jolien Roets geven een paar leuke weetjes prijs in dit vriendenboek.

De opbrengst van het Q-Vriendenboek gaat integraal naar het JEZ!-fonds, ter ondersteuning van 200 projecten in Vlaanderen en Brussel die zich inzetten voor jongeren van 6 tot 21 jaar.

Het Q-Vriendenboek wordt uitgegeven door Uitgeverij Lannoo. Het is vanaf 2 februari exclusief verkrijgbaar bij Standaard Boekhandel, en kost 15,99€.

JEZ! van, voor en door jongeren

JEZ! is het nieuwe jongerencollectief waar VTM, Qmusic, HLN en Belfius voluit hun schouders onder zetten. Een nieuw, aanstekelijk en creatief verhaal dat álle jongeren een stem wil geven. JEZ! staat voor Jong en Zot, maar ook Jong en Zelfzeker, Jong en Zorgzaam, kortom: Jong en Zoveel meer!

JEZ! wil jongeren graag terug in het hart van de samenleving plaatsen, hen verbinden, inspireren en hen een stem en gezicht geven. JEZ! vertrekt vanuit het geloof dat gemotiveerde, geëngageerde en goed ondersteunde jongeren de kracht bezitten om de toekomst vorm te geven en de moeilijkste problemen in hun eigen omgeving en in de wereld op te lossen. Het is een project voor en door jongeren.

Naast content creëren en events organiseren zet JEZ! ook de schouders onder de grootste goede doelen-actie voor en door jongeren. Samen met heel Vlaanderen haalt JEZ! geld op voor zo’n 200 organisaties in Vlaanderen en Brussel die zich inzetten voor jongeren van 6 tot 21 jaar.

Heel Vlaanderen kan vanaf nu een gift doen of acties op touw zetten om JEZ! te steunen via www.jezofficial.be.