Qmusic lanceert gloednieuwe digitale zender Q-Allstars

Wat hebben Coldplay, Prince, Madonna, Robbie Williams, Bon Jovi, Lady Gaga en Wham! met elkaar gemeen? Ze zijn één voor één rasechte Q-Allstars.

En vanaf maandag 15 januari passeren hun hits de klok rond de revue op het gloednieuwe radiostation Q-Allstars van Qmusic. Met Q-Allstars lanceert Qmusic om 9.00 uur een DAB+ zender waar de beste klassiekers uit de wereld van Qmusic centraal staan. Q-dj’s Tom De Cock, Sean Dhondt en Ulrike D’hauwer loodsen de luisteraars niet alleen doorheen levendige popmuziek uit de vroege Qmusic-jaren, maar ook doorheen hun geliefde hits uit de eighties & nineties. Kortom, een overdosis muziek met de kenmerkende Q-glimlach en Q-energie en drie gepassioneerde Q-dj’s.

Michael Dujardin, Channel Manager Qmusic: 'Qmusic heeft altijd vooropgelopen op het gebied van digitale innovatie en creativiteit. Deze traditie zetten we voort met de lancering van ons nieuwste radiostation Q-Allstars. We zijn heel blij om deze zender, die volledig is opgebouwd rond het unieke DNA van Qmusic, te introduceren op DAB+ in heel Vlaanderen. Onze dj’s Tom De Cock, Sean Dhondt en Ulrike D’hauwer hebben er enorm veel zin in en de muziekmix met de beste classics van Q zal garant staan voor heel veel herkenbaarheid en fijne muzikale herinneringen.'

Van Snow Patrol en U2, tot K’s Choice en Katy Perry. Q-Allstars serveert iedere dag de grootste krakers uit het nieuwe millennium, op smaak gebracht met een stevige dosis 90's en een flinke vleug 80's. Van maandag tot vrijdag houden Tom De Cock (9u00 - 12u00), Sean Dhondt (12u00 - 15u00) en Ulrike D’hauwer (15u00 - 18u00) de luisteraars gezelschap tijdens hun werkdag met een muzikale trip down memory lane.

Tom De Cock: 'Naast de knettergekke speeltuin die ik elke avond op Qmusic openhoud, ben ik klaar om mijn beschaafdere kant aan de wereld te laten zien op Q-Allstars. Het wordt elke voormiddag genieten, met een playlist speciaal voor mensen die nog weten wie Steve Urkel ook alweer is, en die nog live hebben meegemaakt dat Britney en Justin een setje waren.'

Sean Dhondt: 'Heel fijn en spannend om weer radio te maken voor Q. En nog fijner en spannender om een gloednieuwe zender die perfect past bij mijn DNA van popliefhebber mee uit de grond te stampen. Alle hits uit de 80’s en 90’s, aangevuld met enkel en alleen het allerbeste uit de decennia daarna. Za-lig! Ik kijk er naar uit om de luisteraars weer iedere namiddag mee te nemen in mijn muzikale droomwereld.'

Ulrike D’hauwer: 'Wat een voorrecht om met absolute radio-iconen Tom en Sean Q-Allstars mee vorm te geven. Q-Allstars zal klinken als je crush van vroeger die plots weer opduikt en nog altijd heel aantrekkelijk blijkt te zijn. De muziek zal centraal staan. De magie van het juiste liedje op het juiste moment, en dat elke dag opnieuw! Je gaat snel het gevoel krijgen dat deze zender speciaal voor jou gemaakt is. En misschien is dat ook wel zo?'

De gloednieuwe radiozender Q-Allstars kan je vanaf maandag 15 januari om 9.00 uur beluisteren via DAB+, de Q-app, qmusic.be en alle smart speakers.