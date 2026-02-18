Qmusic en JOE bevestigen leiderschap, Willy breekt record

Het Vlaamse radiolandschap blijft in beweging, maar de radiozenders van DPG Media staan als een huis. Qmusic en JOE blijven scoren en behouden hun ijzersterke topposities als tweede en derde grootste zenders van Vlaanderen.

Ook Willy kent geen plafond en bewijst dat rock springlevend is. Met een recordmarktaandeel van 4,5% bij de doelgroep 18-54 duwt de digitale zender de deur naar het grote publiek verder open. Volgens de laatste cijfers konden Willy en Willy Class X samen al meer dan 370.000 luisteraars bekoren, een absoluut record.

Qmusic en JOE hebben er een straf najaar opzitten met acties als Het Contract, Het Geluid en Pakje van je Hart. En dat vertaalt zich ook in de cijfers: Qmusic blijft met voorsprong de topfavoriet bij jonge luisteraars. Met 25,1% bevestigt de zender haar leiderspositie bij 18- tot 44-jarigen. Bij het totale luisterpubliek (12+) behoudt Qmusic stevig de tweede plaats met 13,2%. Ook JOE blijft scoren als derde grootste zender (11,2% bij 12+) en groeit naar een marktaandeel van 16% bij de 35-59-jarigen.

Dat alles blijkt uit de nieuwe CIM-luistercijfers die vandaag, woensdag 18 februari 2026, bekendgemaakt werden voor de periode van 1 september 2025 tot en met 31 december.

Michael Dujardin, channel director Qmusic: 'Het is fantastisch om te zien hoe verknocht Vlaanderen is aan Qmusic. Na een prachtige zomer in het Q-Beach House bevestigden we ook in het najaar onze positie als tweede grootste station van Vlaanderen én, met zeer ruime voorsprong, als commercieel marktleider. Achter de schermen werkt een bijzonder fijn team elke dag met enorm veel passie aan ons mooie radiomerk en het doet ontzettend veel plezier dat dit zo sterk gewaardeerd wordt door zoveel luisteraars. We maken ons bij Q op voor een van de allerleukste radioweken van het jaar, want Het Verboden Woord komt terug vanaf maandag 2 maart. Luisteraars kunnen nu via onze website en app stemmen welk woord het dit jaar moet worden: trouwens, allemaal of vandaag.'

Charlotte Ghekiere, channel director JOE en Willy: 'Het was een boeiend najaar bij JOE en Willy. Voor JOE waren onder andere de Top 2000, Pakje van je Hart en JOE Christmas House hoogtepunten, en ‘De Cock en De Coninck’ namen een vliegende start in de avondspits. Bij Willy hadden we onder meer de Willy 1000, de Willy Chalet en de Staalhard 100. De teams hebben zich geweldig ingezet en zien dat dit loont, maakt me heel erg blij! Dat Willy als digital only zender blijft groeien tot een recordhoogte van 4,5%, is ongelofelijk. Wij zijn al lang geen kleine zender meer en kunnen ons trots opstellen tussen de andere radiozenders. Op dit moment brengen we achter de schermen van JOE alles in gereedheid om met een gloednieuwe camper door Vlaanderen te trekken met ‘Win de camper van Sven en Anke’. Deze actie werd vorig jaar voor het eerst georganiseerd en was zo’n succes dat we dit gewoon nog eens doen, maar dan nog straffer!'