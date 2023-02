Qmusic en Ingeborg brengen 'Blind Date' en de 90's weer tot leven

Op dinsdag 14 februari, niet toevallig de hoogdag van de liefde, brengt Qmusic de jaren 90 weer tot leven met een eenmalige terugkeer van het meest iconische datingprogramma ooit: 'Blind Date'!

Tussen 19.00 en 21.00 uur gaan Q-dj Jana De Wilde en the one and only Ingeborg voor één gelukkige Q-luisteraar op zoek naar een date. Die hopen ze te vinden tussen drie singles die live in de studio alles in de strijd gooien om het hart van deze Q-luisteraar te veroveren. Schiet Cupido Ingeborg nog eens raak en gaan de kersverse tortelduifjes met twee op reis? Of wordt het een solotrip?

'Ik wil echt wel een goede match vinden. Want het is uiteraard voor echt, anders doe ik niet mee', klonk het eerder in 'Vincent Live' bij een gemotiveerde Ingeborg.

'Blind date', Furby's, Flippo's en Zillion Zundays. Maar ook een overdosis aan legendarische muziek: van Britney Spears en De Backstreet Boys tot Snap en Nirvana. De 90's zijn ongetwijfeld het meest iconische decennium ooit. Van maandag 13 februari, tot en met vrijdag 17 februari brengt Qmusic de jaren 90 helemaal terug met de 'I Love The 90’s Top 500'. Van 10.00 tot 19.00 uur kunnen Q-luisteraars helemaal los gaan op hun lievelings songs uit de jaren 90. Staat Britney Spears dit jaar opnieuw te pronken als dé favoriete artiest uit de 90’s?