Qmusic doopt 1 mei om tot de 'Dag Van De Uitgestelde Arbeid'

Foto: Qmusic - © DPG Media 2024

Geen vakantie voor de Q-dj's morgen op woensdag 1 mei, want op die dag maken zij Vlaanderen 'klusvrij'. Qmusic doopt 1 mei om tot de Dag Van De Uitgestelde Arbeid, want heel veel mensen hebben thuis nog kleine klusjes liggen waarvan ze denken: 'Ja, ja dat doen we wel eens een keer als we er tijd voor hebben'.