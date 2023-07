Qmusic-dj Emma Salden in podcast 'Schone Vrouwen'

Emma Salden, de jonge en enthousiaste Qmusic-radiostem, is deze zomer niet alleen te horen vanuit het Q-Beach House, maar is vanaf nu ook te beluisteren in de nieuwste aflevering van de podcast 'Schone Vrouwen'.

Samen met beauty-onderneemsters Caroline Rigo en Cynthia Reekmans maakt Emma een overzicht van al haar beautyrituelen. De luisteraar leert haar ook persoonlijker kennen. Wie al eens de tv opzet, heeft het vast al opgemerkt: Emma is best groot. Iets waar ze zelf jarenlang mee struggelde en wat ze dankzij rolmodel Dua Lipa toch stilaan is gaan aanvaarden. Duurzame en positieve eigenschappen implementeren in haar leven aan de hand van sterke rolmodellen, het wordt tijdens het gesprek snel duidelijk: ze is jong, maar al lang niet meer groen achter de oren.

Voor Emma Salden, Qmusic-presentatrice, zien de werkdagen er tijdens de zomer net dat ietsje anders uit. De vertrouwde studio in Vilvoorde wordt ingeruild voor een unieke setting in het zonnige Oostende. Wat niet verandert, is dat de Q-dj's nog steeds gedurende de hele show in beeld komen. Iets waar Emma zeer bewust mee bezig is, zo vertelt ze in de podcast 'Schone Vrouwen': 'Ik zal nooit ongeschminkt gaan werken. Niet alleen kom ik drie uur lang in beeld, je weet ook nooit welke belangrijke personen je kan tegenkomen op de werkvloer. Ik ben daardoor veel bezig met mijn uiterlijk. Mijn beauty-voorbeeld is Hailey Bieber. Eerst was het via YouTube, nu gebruik ik meer TikTok om de make-up tips en tricks te vinden. Vroeger oefende ik mijn nieuwe make-uptechnieken op mijn zus, nu wonen we samen en staan we ons ’s ochtends samen te schminken. Hoe leuk is dat?'

Emma omschrijft zichzelf als positief, ambitieus, maar toch ook ongeduldig. 'Ik ben heel dankbaar dat ik op mijn leeftijd al heel veel heb mogen doen, maar het maakt je ook ongeduldig naar meer. Ik ben van nature wel een enorme piekeraar, ik pieker over alles: mijn uiterlijk, mijn job, mijn toekomst. Het enige dat mijn hoofd volledig stil krijgt, is sporten. Dus ik ga drie keer in de week sporten voor mijn lichaam, maar ook voor mijn mentale gezondheid', klinkt het bij de goedlachse radiostem.

Emma is op haar jonge leeftijd al heel wat persoonlijkheden tegen gekomen waar ze naar opkijkt. Zo heeft zangeres Dua Lipa haar een belangrijke les bijgebracht: 'Tot het vijfde leerjaar was ik altijd de kleinste van de klas. Toen ik dan mijn groeispurt kreeg en plots de grootste was van mijn vriendinnen, was dat toch even aanpassen. Turnen was zelfs niet langer een optie, omdat ik gewoon té groot werd. Ik heb er jaren over gedaan om mijn grootte te aanvaarden. Tot Dua Lipa. Zij is ook een grote vrouw en draagt gewoon hakken. Zij heeft me geleerd dat een grote vrouw ook een mooie vrouw kan zijn.' Ook binnen de radiowereld heeft Emma een aantal voorbeelden. 'Naar Peter Van de Veire kijk ik enorm op omdat hij kennis van zaken heeft, het radiomaken zit echt in zijn bloed. Eva De Roo heeft een enthousiasme dat ik graag ook zou overbrengen op de luisteraars en Linde Merckpoel legt een soort breekbaarheid, aaibaarheid aan de dag. Als ik ooit een mix van die drie zou kunnen bereiken, zou het voor mij geslaagd zijn. Ik probeer tijdens mijn programma altijd de beste vriendin van de luisteraar te zijn. Ik wil hen het gevoel geven alsof ik naast hen in de auto zit', zegt Emma met een oprechte glimlach.

Emma Salden is elke weekdag op Qmusic te horen van 10.00 tot 13.00 uur en op zaterdag van 13.00 tot 16.00 uur. De podcast-aflevering van 'Schone Vrouwen' waarin de luisteraar nog veel meer te weten komt over deze schone vrouw, is vanaf nu te beluisteren via http://rigorgeous.lnk.to/schonevrouwen.