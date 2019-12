Qmusic brengt opnieuw singles samen tijdens Q-MasQuerade

Foto: Qmusic - © DPG Media 2019

Ben je het ook zo 'beu' om bij de feesten steeds vragen te krijgen als 'En wat mag ik je wensen? Een lief?'. Qmusic snapt die frustratie en helpt single-luisteraars graag om hun match te vinden tijdens de Q-MasQuerade!

Na het grote succes van vorig jaar, waarbij meer dan 18.000 vrijgezellen zich inschreven, brengt Qmusic de Q-MasQuerade terug op Valentijn, vrijdag 14 februari. 'Ik ben er zeker van dat veel single luisteraars gisteren aan de kersttafel de vraag hebben gekregen of ze nog niet van straat zijn. Daar moeten we met Qmusic opnieuw iets aan doen. Dus aan alle luisteraars: ben je single en klaar voor iets nieuws? Dan is de Q-MasQuerade wat je nodig hebt', vertelde Qmusic-dj Maureen Vanherberghen zonet in de avondspits bij Jolien Roets en Loïc Thaler.

Iedereen kan vanaf nu via Qmusic.be en via de Q-app een vragenlijst invullen, die opgesteld is door relatie-experten. Voor iedereen die deze lijst heeft ingevuld, gaan de experts op zoek naar zijn of haar ideale match. Op vrijdag 14 februari is het tijd om de matches aan elkaar voor te stellen en dat gebeurt op een wel heel speciale manier: iedereen krijgt een masker op tijdens de Q-MasQuerade dat groen zal oplichten als je match voor je staat.