Q-Pop strikt Alvaro Soler, Metejoor, Berre, Laura Tesoro en Luna

Op vrijdag 29 november 2024 transformeert het Sportpaleis in Antwerpen voor één nacht in een sprankelend mekka van glitter en glamour. Qmusic maakt zich klaar voor een derde editie van Q-Pop en strooit een flinke dosis tropical vibes over de spektakelshow: de Spaanse ster Alvaro Soler zal met zijn zonnige hits de temperaturen in het Sportpaleis doen stijgen.