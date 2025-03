Q-luisteraars winnen samen 32 000 euro dankzij Q-dj's die het verboden woord 'altijd' 64 keer uitspraken

Opluchting onder de dj's van Qmusic: zij mogen het verboden woord 'altijd' opnieuw uitspreken op de radio. Daarmee komt een einde aan het ludieke, maar aartsmoeilijke spel 'Het Verboden Woord' dat de Q-dj's een week lang speelden.

Q-luisteraars konden 500 euro shoptegoed winnen telkens wanneer een Q-dj het verboden woord ‘altijd’ op de radio zei. En dat gebeurde maar liefst 64 keer. Het was ‘altijd prijs’, want geen enkele van de 64 ‘altijds’ ontsnapte aan het aandachtige oor van de luisteraars. Zij wonnen zo in totaal voor 32 000 euro aan shoptegoed.

Met 10 'altijds' prijkt Tom De Cock voor het tweede jaar op rij bovenaan de ‘wall of shame’ en leverde hij de Q-luisteraars het meeste shopbudget op. Maar het mocht nog meer zijn voor de Q-dj. Om de andere Q-dj’s het verboden woord te laten zeggen, rolde hij een gigantische rode loper bedrukt met ontelbare ‘altijds’ uit over de hele Q-studio. En dat was niet de enige valstrik waarmee hij zijn collega’s uit hun tent probeerde lokken. De competitie onder de Q-dj’s laaide dan ook hoog op. Met allerlei vernufte pranks en valstrikken probeerden ze het verboden woord in elkaars mond te leggen.