Q-luisteraars sturen Lucas van team Laura naar de liveshows van 'The Voice van Vlaanderen'

Nu vrijdag is het zover: dan wordt de eindsprint van 'The Voice van Vlaanderen' ingezet met de grote liveshows. De zangtalenten die de eer van team Natalia, team Koen, team Mathieu en team Jan zullen verdedigen waren al bekend.

In team Laura hing het lot van drie kandidaten nog aan een zijden draadje. Tot vandaag. Ward, Lucas en Yasmine streden vandaag bij Qmusic-dj Yoren Linsen voor dat allerlaatste liveshowplekje en dat bleek weggelegd voor… Lucas! De 16-jarige Lucas uit Oostkamp maakt team Laura zo helemaal compleet.

De voorbije weken pikte Laura Tesoro in elke fase kandidaten op die niet werden meegenomen door andere coaches. Die kregen in 'The Voice Comeback Stage' op VTM GO een nieuwe kans. Ook in team Laura werd er stevig gebattled en staken Nicole (20) uit Temse en Christophe (42) uit Roeselare alvast een ticket voor de liveshows op zak. Wie het team zou vervolledigen werd zonet bepaald door de luisteraars van Qmusic. Dj Yoren Linsen ontving de drie kanshebbers, die elk nog eens het nummer van hun Blind Audition zongen. De luisteraars gaven Lucas uiteindelijk de meeste stemmen én een laatste ticket voor de liveshows. 'Oh my god', klonk het verrast bij hem. 'Ik had het totaal niet zien aankomen en ben niet normaal blij!'

De liveshows van 'The Voice van Vlaanderen', vanaf vrijdag 5 april om 20.40 uur bij VTM.