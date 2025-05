Q-luisteraars overspoelen telefoonlijnen voor droomsafari – Tranen bij Justine als eerste winnaar

Meer dan 10 miljoen keer probeerden de Q-luisteraars deze ochtend binnen te raken in de Ochtendshow van Q-dj's Maarten & Dorothee. En daar hadden ze een héél goede reden voor: tussen 7u00 en 9u00 won élke beller die live bij Qmusic op de radio kwam een onvergetelijke droomreis naar Zuid-Afrika.

Maarten & Dorothee sturen zo zeven gelukkige luisteraars samen met hun vrienden of gezin naar de Zuid-Afrikaanse zon. De reisleiders van dienst? Niemand minder dan ex-K3’tje Kathleen Aerts en haar man Steven. Met hun reisbureau StievieWonderTours stellen ze unieke reizen samen voor de winnende bellers, volledig op maat.



Q-dj’s Maarten & Dorothee:"Wat een ochtend! Een reis naar Zuid-Afrika blijkt hoog op de bucketlist te staan van onze luisteraars. Net als bij elke editie van ‘Elke Beller Wint’ werden we overspoeld met telefoontjes. We zijn dan ook ontzettend blij dat we zeven gelukkige bellers – samen met hun vrienden of familie – mogen laten kennismaken met dat prachtige land. Bij Kathleen en Steven zijn ze alvast in de allerbeste handen."



Kathleen Aerts en Steven Van Hoof: "Wij kunnen niet wachten om onze liefde voor dit prachtige land te delen en de winnaars van kop tot teen onder te dompelen in onze Zuid-Afrikaanse droom. Een safari tussen de Big Five, ziplinen in de bergen, mountainbiken door de wijngaarden, een trip door Kaapstad of de wereldberoemde Tafelberg bezoeken: we zorgen voor een once-in-a-lifetime avontuur op maat dat de Q-luisteraars niet snel zullen vergeten!"



Deze bellers raakten binnen in de Ochtendshow van Qmusic en gaan op droomsafari in Zuid-Afrika:



Wie heb ik aan de lijn, hallo, hallo? Justine uit Ronse kreeg als eerste beller Kathleen Aerts aan de lijn. Tenminste… dat maakten Q-dj’s Maarten & Dorothee haar wijs. Toen duidelijk werd dat Justine écht de eerste droomsafari had gewonnen, barstte ze in tranen van geluk uit. Twee maanden geleden verloor ze haar grootmoeder, die haar eerste levensjaren in Afrika doorbracht. De reis — die ook haar huwelijksreis wordt — brengt Justine op een bijzondere manier weer dichter bij haar oma.

​

ManJula uit Geel belandde midden in een Q-Musical van Born & Arne. Ze heeft, naar eigen zeggen, “de allerbeste mama ooit”, en dus neemt ze haar mama, beste vriendin en metekindje mee op droomreis naar Zuid-Afrika.



Paniek bij Yente uit Tongeren toen de verbinding leek weg te vallen. Een mopje van Maarten & Dorothee. Yente raakte gelukkig wél binnen in de Ochtendshow en mag binnenkort de Big Five spotten. “Ik ben echt helemaal in shock”, klonk het terwijl de tranen vloeiden.



Breaking news: VTM NIEUWS bracht een bezoekje aan het callcenter en kwam daar in primeur de volgende winnaar te weten. Jana uit Torhout geniet binnenkort samen met haar vriend en schoonouders van de Zuid-Afrikaanse zon.

​

En plots staat Kathleen Aerts voor je deur. Het overkwam Lisa uit Lochristi. Kathleen vloog namelijk met een helikopter door Vlaanderen om een telefoon met een rechtstreekse lijn voor de deur van Q-luisteraars te leggen.



Verwarring - én hilariteit - alom toen twee luisteraars plots met elkaar aan de lijn hingen. Gelukkig winnen zowel Maarten uit Aalst als Sophie uit Ardooie een droomsafari in Zuid-Afrika.