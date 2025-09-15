Q-luisteraar Nathan wint gigantisch bedrag van 51.600 euro dankzij Het Contract van Qmusic

Geen priemgetallen uitspreken, voor elk raadmoment moet een ander dier live in de show te horen zijn en… elk liedje dat gespeeld wordt moet ouder zijn dan het vorige liedje.

Luisteraar Nathan uit Berlare raadde zonet de drie clausules uit ‘Het Contract’ dat Q-dj’s Maarten en Dorothee blind ondertekenden en wint zo een droomprijs van maar liefst 51.600 euro. De week van Nathan start zo ongezien goed en dat wilde hij meteen aan zijn vriendin laten weten. Dat deed hij dus live on air: 'Lieveke, we hebben gewoon het grote lot gewonnen, ik hoop dat je dit hoort! Ik hoop samen met ons vieren nog eens goed op reis te gaan en de rest gaan we spenderen aan onze droom', klonk het euforisch bij Nathan. Die droom? Hun speelcafé Bar WELP verder uitbreiden.

Q-dj’s Maarten en Dorothee tekenden blind Het Contract van Qmusic, waarmee ze tot 100 000 euro aan een gelukkige Q-luisteraar konden weggeven. Daarin stonden drie clausules die ze niet kenden, maar niet mochten verbreken. Deden ze dat toch? Dan ging er 100 euro onherroepelijk uit de pot. Sinds maandag 8 september probeerden de ochtendstemmen van Qmusic samen met de Q-luisteraars de clausules te achterhalen. Na drie dagen werd de eerste clausule geraden: voor elk raadmoment moet een ander dier live in de show te horen zijn. Om deze clausule niet te verbreken, trokken Maarten & Dorothee deze ochtend zelfs naar de zoo van Planckendael om daar live radio te maken. In totaal verbraken ze de clausule 22 keer. Een dag later ontdekten Maarten & Dorothee dat ze geen priemgetallen mogen uitspreken, deze clausule werd niet minder dan 355 keer door de ochtendstemmen verbroken. Nathan wist deze ochtend dat elk liedje dat gespeeld wordt ouder moet zijn dan het vorige, raadde zo de derde clausule en wint het gigantische bedrag van 51.600 euro.