Q-luisteraar Nathalie vindt Q-dj Vincent Fierens en wint daarmee 'De Jacht op Vincent Live'

Q-Luisteraar Nathalie (38 jaar, Hemiksem) is deze avond een gebouw aan de historische Sint-Anna voetgangerstunnel aan de Schelde in Antwerpen binnengevallen. Daar trof ze Q-dj Vincent Fierens en Paulien Van Het Nieuws aan.

Na een zenuwslopende klopjacht die drie dagen duurde en na tientallen pogingen van luisteraars die locaties in heel Vlaanderen binnenvielen, kon Nathalie als eerste de geheime verstopplek van de Q-dj’s vinden. Nathalie wint zo niet alleen de Jacht op Vincent Live, maar ook… een jacht. Daarmee kan ze een volledige week van een luxueuze vakantie genieten.

Q-luisteraar Nathalie, winnares van 'De Jacht op Vincent Live': 'Ik sta letterlijk te trillen op mijn benen. Eerst was het van de kou, maar nu… What the hell! ​ Ik heb minder naar de tips geluisterd en vooral op mijn buikgevoel gevolgd. Toen ik hoorde dat de locatie veel trappen had en nabij water gelegen was, dacht ik: ik moet er gewoon voor gaan. Zalig dat ik nu een week met een jacht mag gaan varen, ik had deze zomer eigenlijk geen vakantie gepland!'

Op maandag 23 maart verlieten Vincent en Paulien de vertrouwde Q-studio en verstopten ze zich op een geheime locatie. Wat volgde was een ongeziene speurtocht waarbij luisteraars massaal op pad trokken om het duo te vinden. Van een kerk in Niel en de IJzertoren in Diksmuide tot C-mine in Genk en het Spaalbos in Geel: luisteraars speurden doorheen Vlaanderen en vielen de meest uiteenlopende locaties binnen. Uiteindelijk vond luisteraar Nathalie Vincent en Paulien in een gebouw aan de iconische Sint-Anna voetgangerstunnel in Antwerpen. Een verstopplek met opvallend veel passage, dus. Dat maakte de zoektocht extra spannend voor Vincent en Paulien.

Q-dj Vincent Fierens: 'Het was ongelooflijk spannend. Eerlijk? Ik dacht dat we na één minuut al ontdekt zouden zijn (lacht). Het was magisch om te zien hoe luisteraars écht op pad gingen en op de meest random plaatsen in Vlaanderen binnenvielen. We zaten uiteindelijk verstopt op het plein van mijn vaste frituur, dus het eerste wat ik ga doen nu ik die piepkleine geheime studio kan verlaten is een curryworst XXL bestellen. Al ben ik stiekem wel jaloers op Nathalie: die kan deze zomer heerlijk gaan luilekkeren op een echt jacht!'

En werkelijk alles kon een tip zijn. Zo ontvingen Steffi Merci, Toby Alderweireld, Astrid Stockmans en Davy Gilles maandag een mysterieus postpakket. Wie de eerste letters van hun namen combineerde, kreeg het eerste puzzelstukje: S-T-A-D. Op dag twee kregen schoolkinderen de geheime locatie te zien, hun tekeningen moesten de luisteraars op weg helpen. Zelfs het menu van de dj’s - een portie kipkap en Gentse Waterzooi - werd zorgvuldig samengesteld. Eén van de meest opvallende tips kwam van niemand minder dan Laura Tesoro. In de piepkleine geheime studio gaf zij vandaag voor twee geblinddoekte luisteraars misschien wel het meest mysterieuze en kleinste concert ooit.

De luisteraars kregen ook hulp van Gerben Tuerlinckx. Luisteraars stuurden hem naar verdachte locaties, waar hij deed waar hij goed in is: veel lawaai maken, om te testen of het kabaal tot op de radio doordrong. Zo stond hij met een fanfare aan brouwerij Ter Dolen en trok hij met een motorbende naar Roeselare. Weerman Frank Duboccage leverde dan weer zijn bijdrage door een weerstation te installeren op de geheime schuilplek, goed voor een wel héél lokaal dagelijks weerbericht.

Luisteraars trokken niet alleen fysiek op pad, maar speurden ook met duizenden mee via de Q-app. Wie daar als eerste zijn definitieve pin op de exacte locatie van de geheime studio wist te plaatsen, wint 1.000 euro.