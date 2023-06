Q-luisteraar Ahmed uit Overpelt wint allereerste zwembad in de Q-ochtendshow

De eerste zwembaddroom ging in vervulling! Q-dj's Maarten en Dorothee gaven het allereerste zwembad weg tijdens hun grote actie 'Elke Beller Wint Een Zwembad'. Q-luisteraar Ahmed uit Overpelt wist het callcenter van Maarten en Dorothee te overtuigen en kon zo live binnen geraken in de Q-ochtendshow.

Ahmed kon niet geloven dat hij binnenkort een frisse duik kan nemen in zijn eigen achtertuin: 'Oh my god!! Dat is niet waar hé! Even ademen, goeiemorgen. Mijn kinderen gaan echt heel blij zijn!'

Voor Ahmed het zwembad won, hield Dorothee hem nog even aan het lijntje en speelde ze zelf voor callcenter. 'Om verder te gaan in het Nederlands, zeg één', klonk het. 'Indien u graag een broodje préparé wenst, zeg één. Indien je denkt dat je een zwembad gewonnen hebt, zeg 'Oh my god, dat is niet waar hé!'' Ahmed kon zijn oren niet geloven en dat liet niemand onberoerd. 'Mijn drie kinderen wilden graag dat zwembad winnen en hebben me overtuigd om mee te doen. Ik was met één hand aan het werken en met de andere bleef ik bellen, bellen bellen en joepie, het is gelukt! Mijn kinderen gaan zó blij zijn!'

Bekijk hier het moment waarop Q-luisteraar Ahmed het allereerste zwembad wint: