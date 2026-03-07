Q-dj's zeiden nog nooit zo vaak 'Het Verboden Woord'

De Q-dj's kunnen allemaal opgelucht ademhalen: ze mogen het woord 'allemaal' eindelijk weer ongestraft uitspreken. Daarmee komt een einde aan het ludieke, maar aartsmoeilijke spel 'Het Verboden Woord' dat Q-dj's en luisteraars een week lang in de ban hield.

Luisteraars konden telkens 500 euro shoptegoed winnen wanneer een dj zich versprak, en dat gebeurde dit jaar maar liefst 75 keer. Goed nieuws voor de luisteraars, die samen in totaal 37.500 euro aan shoptegoed wonnen, maar een kostelijk record voor de zender. Nog nooit eerder lieten de Q-dj’s zich zo vaak vangen. Ter vergelijking: tijdens de eerste editie viel het verboden woord ‘eigenlijk’ 71 keer, ‘misschien’ was in de tweede editie 53 keer te horen en vorig jaar werd ‘altijd’ 64 keer uitgesproken.

Bekijk hier hoe de Q-dj’s het er vanaf brachten:

Met 17 'allemaals' prijkt Yoren Linsen bovenaan de wall of shame en leverde hij de Q-luisteraars het meeste shopbudget op. Hij sprak het verboden woord maar liefst vier keer uit toen hij bij Q-dj’s Maarten en Dorothee onder hypnose werd gebracht. Maar het mocht nog meer zijn voor de Q-dj’s en de competitie onder de collega's laaide weer hoog op. Met allerlei pranks probeerden de dj's het verboden woord in elkaars mond te leggen. Zo versierde Emma Salden de hele studio met covers van het magazine Dag Allemaal, kreeg zij vervolgens een koekje van eigen deeg met een verrassingsbezoek van Tom De Cock - de voormalige koning van Het Verboden Woord -, en prankte Vincent Vangeel vooral... zichzelf.