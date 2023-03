Q-dj's Maarten en Dorothee zijn helemaal klaar voor de Foute Party 2023

Fout, fouter, foutst! Fans van goeie Foute muziek halen op vrijdag 30 juni hun glitterpakjes en beste dansmoves weer vanonder het stof. Dan zet Qmusic de Flanders Expo in Gent volledig op stelten met De Foute Party. Heel wat spectaculaire live-optredens van de beste Foute artiesten, Q-dj's en luisteraars die hun zotste outfit uit de kast halen en tonnen ambiance: het belooft opnieuw een iconische Foute avond te worden.

Q-dj’s Maarten Vancoillie en Dorothee Dauwe: 'We zijn heel het jaar door proud to be Fout, maar in de maand juni zijn we dat altijd een tikkeltje meer. Met de Foute 728 op de radio en de Foute Party op 30 juni, zetten we de zomer feestelijk in. We staan te popelen om samen met onze luisteraars stevig te feesten en mee te kwelen tijdens de live optredens van onze favoriete Foute artiesten. Want ook dit jaar strikten we een line-up om ‘U’ tegen te zeggen.'



Van maandag 20 tot en met vrijdag 24 maart verklappen ‘ambassadeurs van de Foute muziek’ Maarten & Dorothee in hun ochtendshow, van 6u00 tot 10u00, elke dag één naam uit die line-up.



Tickets voor de Foute Party zijn vanaf vrijdag 24 maart om 8u00 beschikbaar via Qmusic.be.