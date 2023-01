Q-dj's Maarten & Dorothee verrassen Q-luisteraar Lore met een onvergetelijke dag

Op pad met Sieg De Doncker, mooie woorden van Metejoor en een figurantenrol in 'Familie': Q-dj's Maarten & Dorothee maakten deze ochtend de dag van Q-luisteraar Lore goed, beter en waarschijnlijk zelfs onvergetelijk.

De 28-jarige Lore uit Munsterbilzen heeft na een zware hersenbloeding moeilijke jaren achter de rug, maar er staat altijd een roze bril op haar neus en ondanks alles staat ze steeds paraat voor vrienden en familie. Reden genoeg voor Maarten & Dorothee om Lore eens flink in de bloemetjes te zetten en haar dag helemaal goed te maken.

Daarvoor haalt het ochtendduo van Qmusic werkelijk alles uit de kast. Dankzij Lore’s BFF Bonita, die Lore inschreef voor de ‘Je Dag is Goed’-actie van Maarten & Dorothee en mee in het complot zit, leerden Maarten & Dorothee Lore door en door kennen. Zo schudden ze de ene na de andere ‘verrassing op maat’ uit hun mouw.

Een geëmotioneerde Lore valt compleet uit de lucht wanneer ze door een telefoontje van Maarten & Dorothee verrast wordt: 'Ik ben in shock, ik ben even helemaal van de kaart. Ik heb echt geen idee wat me te wachten staat. Is dit ooit al gebeurd op de radio?'

En dan stapt Lore in een rollercoaster van verrassingen. 'Familie'-acteur Sieg De Doncker zette zijn wekker om de 'Familie'-fan en pretparkliefhebber te verrassen met een lekkere attractie in ‘Loreland’: in een kermiswagentje passeert Lore een buffet met haar lievelingseten. Maar ook een persoonlijke boodschap van haar idool Metejoor, een op maat gemaakt ‘Op Heldendaad Betrapt’-nummer van Born & Arne én veel lieve woorden van vrienden en familie kunnen niet ontbreken. Wanneer Lore denkt dat haar speciale dag erop zit, hebben Maarten en Dorothee nog een grote verrassing in de vorm van een limousine voor haar in petto. Die brengt haar naar de set van 'Familie', waar een grote droom van Lore uitkomt: Kürt Rogiers ontmoeten. En als kers op de taart... krijgt ze een figurantenrol in haar favoriete soap.