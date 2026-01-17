Q-dj's Maarten & Dorothee verdubbelen het netto jaarloon van een Q-luisteraar in slechts 60 seconden

Bankbediende, elektricien of chef-kok. Om welke job het ook gaat, Q-dj's Maarten & Dorothee trakteren één gelukkige Q-luisteraar op een extra netto jaarloon. Het ochtendduo van Qmusic speelt vanaf maandag 19 januari elke werkdag om 9.30 uur 'Verdubbel Je Jaarloon In 60 Seconden' met een luisteraar.

Het spel is even simpel als zenuwslopend: de luisteraar die binnen 60 seconden 10 quizvragen juist beantwoordt, wint nog voor het jaar goed en wel gestart is een bedrag gelijk aan zijn of haar netto jaarloon. Luisteraars die in één minuut willen verdienen waar ze anders een jaar hard voor moeten werken, kunnen zich inschrijven in de Q-app om mee te spelen. Daar kunnen ze hun quiztalent én stalen zenuwen ook testen met de oefenquiz.

Met de spectaculaire actie 'Verdubbel Je Jaarloon In 60 Seconden' gaan Q-dj’s Maarten & Dorothee next level met hun vaste rubriek ‘Verdubbel Je Loon in 60 Seconden’, die al meer dan 5 jaar bijzonder populair is onder de Q-luisteraars. Maarten & Dorothee verdubbelen dan het netto maandloon van luisteraars die binnen 60 seconden 10 quizvragen kunnen beantwoorden. Daar doen ze nu dus een flinke schep bovenop.

Q-dj's Maarten & Dorothee hadden het alvast druk, druk, druk tijdens de opnames van de spot voor 'Verdubbel Je Jaarloon in 60 Seconden':