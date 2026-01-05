Q-dj's Maarten & Dorothee verdubbelen het netto jaarloon van een Q-luisteraar in slechts 60 seconden

Q-dj's Maarten & Dorothee doen zorgen over inflatie, koopkracht en de centenindex even als sneeuw voor de zon verdwijnen. Ze trakteren één gelukkige Q-luisteraar op dé ultieme financiële kickstart van het nieuwe jaar: een volledig extra netto jaarloon!

Het ochtendduo van Qmusic speelt vanaf maandag 19 januari elke werkdag om 9.30 uur 'Verdubbel Je Jaarloon In 60 Seconden' met een luisteraar. Het spel is even simpel als zenuwslopend: de luisteraar die binnen 60 luttele seconden 10 quizvragen juist beantwoordt, wint een bedrag gelijk aan zijn of haar netto jaarloon. Wie houdt het hoofd koel terwijl de seconden genadeloos wegtikken en ziet nog voor het jaar goed en wel begonnen is een volledig netto jaarloon op de rekening blinken?

Luisteraars die in één minuut willen verdienen waar ze anders een jaar hard voor moeten werken, kunnen zich inschrijven in de Q-app om mee te spelen. Oefening baart kunst, en dus kunnen Q-luisteraars vanaf dinsdag 6 januari hun quiztalent aanscherpen met de oefenquiz in de Q-app.