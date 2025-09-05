Q-dj's Maarten & Dorothee tekenen blind Het Contract en mogen tot 100.000 euro weggeven

Q-dj's Maarten & Dorothee mogen vanaf maandag 8 september tot 100.000 euro weggeven aan een gelukkige Q-luisteraar. In ruil moeten ze maar één ding doen… blind 'Het Contract' tekenen.

In dat contract staan drie clausules die de ochtendstemmen van Qmusic niet kennen, maar die ze niet mogen verbreken. Doen ze dat toch? Dan verdwijnt er 100 euro onverbiddelijk uit de pot. Hoe vaker Maarten & Dorothee een clausule verbreken, hoe minder geld er dus overblijft. De gelukkige luisteraar die als eerste achterhaalt wat de drie clausules zijn, wint het resterende bedrag.

Q-dj’s Maarten & Dorothee: 'Mogen we bijvoorbeeld Pommelien Thijs niet meer draaien? Of is mekaars naam uitspreken vanaf nu verboden? Of wordt het véél extremer? Wij hebben echt geen flauw idee wat die clausules inhouden en weten dus niet wat ons te wachten staat. Daar proberen we vanaf maandagochtend samen met de luisteraars achter te komen. Heel spannend!'

Blinddoeken aan en tekenen maar. Maarten & Dorothee zetten deze ochtend blind hun krabbel onder Het Contract. Vanaf maandag 8 september proberen ze samen met de Q-luisteraars te achterhalen wat ze nu precies getekend hebben.

Q-luisteraars die willen meespelen met Het Contract van Qmusic kunnen zich vanaf maandag 8 september elke werkdag vanaf 6.00 uur aanmelden in de Q-app. Twee keer per uur wordt bekendgemaakt hoe vaak een clausule werd verbroken én krijgt een luisteraar de kans om te raden wat de drie clausules in Het Contract zijn. Zodra één clausule juist geraden is, wordt deze bekendgemaakt. Maarten & Dorothee moeten zich vanaf dat moment nog steeds strikt aan die clausule houden. Wanneer de drie clausules geraden zijn, wordt het contract beëindigd.

'Het Contract', vanaf maandag 8 september tussen 6.00 en 10.00 uur in de Ochtendshow van Qmusic.