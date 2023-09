Q-dj's Maarten & Dorothee onthullen 'Het Geluid': wie raadt het en wint de prijzenpot?

In een appel bijten? Dakpannen opstapelen? Een wortel snijden? Geen enkel geluid is nog veilig, want vanaf maandag 4 september start Qmusic opnieuw met de iconische zoektocht naar 'Het Geluid'.

Iedere weekdag, van 'Maarten & Dorothee' tot en met 'Vincent Live' (6.00 tot 19.00 uur), kunnen de Q-luisteraars meespelen. Het raden kan alvast beginnen, want Maarten & Dorothee hebben zojuist tijdens hun ochtendshow 'Het Geluid' voor het eerst laten horen aan de wereld. Wie tijdens deze luttele seconden nét even niet oplette, hoeft niet te vrezen: 'Het Geluid' kan je vanaf nu beluisteren in de Q-app.

Q-dj's Maarten Vancoillie en Dorothee Dauwe: 'Na een heerlijke zomer aan het Q-Beach House, trappen we het nieuwe radioseizoen af met een dijk van een actie. ‘Het Geluid’, het eenvoudigste, maar tegelijkertijd misschien ook wel moeilijkste en meest legendarische spel van Qmusic is terug. We hebben zelf geen flauw benul van wat we zonet op de radio hoorden en zijn benieuwd hoe snel onze luisteraars 'Het Geluid' kunnen raden. Goed luisteren naar élk geluid in je omgeving, da's de boodschap!'

De gelukkige Q-luisteraar die kan raden wat die hoort, wint geld. En dat kan véél geld zijn. Zo werd de vorige winnaar van de actie in één klap maar liefst 44.600 euro rijker. Wie 'Het Geluid' raadt, wint namelijk het bedrag dat op dat moment in de prijzenpot zit. Bij de start bedraagt die 100 euro, per fout antwoord wordt de pot met 100 euro gespijsd. Om 9.30 uur is er 'Verdubbel Je Kans en mag 1 luisteraar 2 keer raden in 1 beurt. Meespelen kan vanaf maandag 4 september via de Q-app.

Tijdens de vorige editie hadden de Q-luisteraars zo’n 6 weken, 2 tips en 446 pogingen nodig om 'Het Geluid' te raden: het openen van een eierdoos. Snijplanken en appels waren toen populair: 14 foute antwoorden bevatten 'iets snijden op een snijplank', 10 foute antwoorden hadden 'een appel' als thema. Hoeveel pogingen zullen de Q-luisteraars deze keer nodig hebben om 'Het Geluid' te raden? En nog belangrijker, hoe hoog zal de prijzenpot oplopen?

Vanaf maandag 4 september, iedere weekdag tussen 6.00 en 19.00 uur bij Qmusic.