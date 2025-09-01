Q-dj's Maarten & Dorothee mogen 100.000 euro weggeven als… ze blind 'Het Contract' tekenen

Drie, twee, één... nul. De voorbije week waren Q-luisteraars en Q-dj's in de ban van een mysterieuze koffer met een aftelklok. Deze ochtend tikten de laatste seconden weg en ontdekten de Q-luisteraars dat Maarten & Dorothee het najaar starten met een nieuwe actie: 'Het Contract'.

Vanaf maandag 8 september mogen de ochtendstemmen van Qmusic maar liefst 100.000 euro weggeven als… ze blind 'Het Contract' tekenen. Wat dat precies betekent, ontdekken de Q-luisteraars morgen om 8.00 uur samen met Maarten & Dorothee.

Maarten & Dorothee: 'Na een onvergetelijk Sunset Concert ​v​an Pommelien Thijs ​a​an het Q-Beach House​ verhuizen wij opnieuw naar onze ​radiostudio in Vilvoorde, die een totale make-over kreeg. En er komt meteen iets op ons af dat compleet nieuw is. Zelfs wij hebben geen idee wat ons te wachten staat. We zetten blind onze handtekening onder Het Contract, zonder te weten wat erin staat. Het enige dat vaststaat? We geven tot​ 100.000 euro weg…'

Bekijk hier de video, en ontdek de nieuwe Q-studio:

Een vertrouwd najaar met Yoren Linsen in de avond

De aftelklok gaf meteen ook het officiële startschot van het nieuwe najaar bij Qmusic. Vanuit een gloednieuwe studio razen vertrouwde stemmen en vaste waarden samen met de Q-luisteraars door de werkweek. Die ziet er ‘s avonds een beetje anders uit, met Yoren Linsen (19.00 - 22.00 uur) die de fakkel van Tom De Cock overneemt. 'Ik start niet met een afgewerkte show, want ik wil dat die samen met de luisteraars groeit. Het is hun avond, met hun muziek en hun verhalen. Ik ben een avondmens pur sang en wil mee aan de dag van de luisteraars plakken: niet braaf achter de microfoon, maar als kapoen die samen met hen lacht, zever verkoopt en de boel op stelten zet. Op dat uur is de baas toch al naar huis', klinkt het enthousiast bij Yoren.

Never change a winning team en dus kunnen luisteraars tijdens de ochtendrush voor het zesde jaar op rij vertrouwen op Maarten & Dorothee (6.00 - 10.00 uur). Luister naar de ochtendshow van Q en je dag is meteen goed. Vincent Live (16.00 - 19.00 uur) zorgt met een flinke dosis humor, een goede portie muziek en zotte acties dan weer voor de beste remedie tegen filestress. Ook Vincent Vangeel (4.00 - 6.00 uur), Matthias Vandenbulcke (10.00 - 13.00 uur), Jolien Roets (13.00 - 16.00 uur), Emma Salden (22.00 - 00.00 uur) staan klaar om de werkdag een pak leuker te maken.

Nieuwe ochtendstem en stevig feestgeweld in het weekend

Bekend gezelschap doorheen de werkweek, nieuw feestgeweld in het weekend. Na een zomer waarin ze de podia van Tomorrowland en andere internationale festivals plat speelde, katapulteert dj KARAKALS luisteraars vanaf nu iedere vrijdag (00.00 - 1.00 uur) het weekend in met energieke sets. Net als Viktor Verhulst - die het feestje op zaterdag (23.00 - 00.00 uur) verder zet - krijgt de populaire dj zo een vaste plek tussen Regi (vrijdag, 21.00 - 23.00 uur), Lost Frequencies (vrijdag, 23.00 - 00.00 uur), Henri PFR (zaterdag, 00.00 - 1.00 uur), Dimitri Wouters (zaterdag, 19.00 - 20.00 uur) en Voltage (zaterdag 20.00 - 21.00 uur).

In de weekendochtenden (7.00 - 10.00 uur) verwelkomt Qmusic met Robbe Petitjean dan weer een nieuwe stem. Robbe presenteerde jarenlang de ochtend bij Bruzz, dus vroeg opstaan is voor hem gelukkig geen probleem. Ook Naomi Vanderpoorten, die de kneepjes van het vak leerde aan de zijde van Tom De Cock, krijgt na het blok van Liam Vanhaverbeke (13.00 - 16.00 uur) een eigen show in het weekend (16.00 - 19.00 uur).

Maximale beleving, ook online

Qmusic entertaint niet alleen op, maar ook naast de radio. En meer bepaald op de Q-socials. Shauni van online en Q-dj Matthias Vandenbulcke gaan weer beroepen testen en wagen zich aan een zot avontuur: samen trainen ze voor de Marathon Des Sables, de zwaarste woestijnrace op aarde. Ook Gerben Tuerlinckx blijft de online buddy van de Q-luisteraars, met onder andere de podcast Top Tier List, Q-Roadie, Q or Tattoo en zijn beruchte pranks waarbij vooral Vincent Fierens het moet ontgelden. Clémentine Caron vond haar stage bij Qmusic dan weer zo leuk dat ze met geen stokken weg te krijgen is. Ze was al te zien in Top Tier List en nam de Q-luisteraars mee naar een Dua Lipa-concert, maar dat was dus maar het begin van haar Q-avonturen.