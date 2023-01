Q-dj's Maarten & Dorothee maken dag van teleurgestelde The Starlings goed

Foto: Qmusic - © DPG Media 2022

Met een puntje verschil grepen The Starlings nét naast een ticket richting het Eurosongfestival in Liverpool. De teleurstelling bij publiekslievelingen Kato en Tom was dan ook groot, maar gelukkig staan Maarten & Dorothee paraat om hun dag toch helemaal goed te maken!