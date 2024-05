Q-dj's Maarten & Dorothee hangen politieke kopstukken aan 'De Leugendetector'

De waarheid en niets dan de waarheid. Dat verwachten Q-dj's Maarten & Dorothee van de politieke kopstukken nu de verkiezingskoorts stilaan een hoogtepunt bereikt.

Van donderdag 30 mei tot vrijdag 7 juni komen Petra De Sutter (Groen), Bart De Wever (N-VA), Jos D’Haese (PvdA), Melissa Depraetere (Vooruit), Tom Van Grieken (Vlaams Belang), Sammy Mahdi (CD&V) en Tom Ongena (Open VLD) langs in de ochtendshow van Maarten & Dorothee. Op het programma? Een doodeerlijke babbel. Het ochtendduo van Qmusic hangt de Vlaamse politieke kopstukken namelijk aan De Leugendetector. Van kritische vragen over hun partijprogramma tot persoonlijke vragen aan de mens achter de politicus: terwijl ze aan een leugendetector hangen, gaan de Vlaamse toppolitici geen enkele vraag uit de weg. De antwoorden van de politieke kopstukken worden aan de hand van biofeedback nauwkeurig gewikt en gewogen door leugendetectie-expert André Van Ark.

Q-dj’s Maarten & Dorothee: 'Geen langdradig debat, wel een zenuwslopende test aan De Leugendetector. Terwijl de politici hun laatste spurt richting de verkiezingen inzetten, lijken nog heel wat mensen te twijfelen over de stem die ze op 9 juni zullen uitbrengen. We willen onze luisteraars op een spannende, plezante, boeiende manier informeren over de standpunten van de politieke partijen. Ongefilterd en doodeerlijk. Of ja, dat laatste moet de leugendetector uitwijzen…'

Leugendetectie-expert André Van Ark licht toe hoe de leugendetector werkt:

Deze politieke kopstukken brengen live een bezoek aan de Q-ochtendshow van Maarten & Dorothee:

Donderdag 30 mei: Petra De Sutter (Groen)

Vrijdag 31 mei: Bart De Wever (N-VA)

Maandag 3 juni: Jos D’Haese (PvdA)

Dinsdag 4 juni: Melissa Depraetere (Vooruit)

Woensdag 5 juni: Tom Van Grieken (Vlaams Belang)

Donderdag 6 juni: Sammy Mahdi (CD&V)

Vrijdag 7 juni: Tom Ongena (Open VLD)

Van donderdag 30 mei tot en met vrijdag 7 juni tussen 6.00 en 9.00 uur bij Qmusic.