Q-dj's Maarten & Dorothee geven droomsafari's in Zuid-Afrika weg

Q-dj's Maarten & Dorothee doen het weer en maken de droom waar. Elke beller die op woensdag 28 mei tussen 7.00 en 9.00 uur live in de ochtendshow van Qmusic komt wint... een droomsafari in Zuid-Afrika.

Olifanten spotten tijdens een onvergetelijke safari, Kaapstad ontdekken met je favoriete reisgezelschap of de plaatselijke wijncultuur proeven. Wie droomt er niet van een unieke reis onder de Zuid-Afrikaanse zon? En als er iemand weet hoe je die Zuid-Afrikaanse droom ten volle beleeft, dan is het wel Kathleen Aerts. Samen met haar man Steven woont ze ondertussen 10 jaar in het adembenemende land en organiseren ze er met hun reisbureau StievieWonderTours unieke reizen, volledig op maat. Maarten & Dorothee schakelen de twee Zuid-Afrika-specialisten in om dat nu ook voor de winnende bellers te doen.

Q-dj’s Maarten & Dorothee: 'We zetten de traditie verder. Voor de vijfde editie geven we voor het eerst reizen weg. Elke Beller Wint Een Droomsafari In Zuid-Afrika! Na auto’s, bitcoin, zwembaden, vijf jaar gratis concerttickets, ... worden het dit jaar: reizen naar dé bestemming die bovenaan heel wat bucketlists pronkt. Een fantastisch land om samen met vrienden of je gezin te beleven. Met Zuid-Afrika-specialisten Kathleen en haar man Steven als reisleiders, zijn we ervan overtuigd dat de werkelijkheid de droom moeiteloos zal overtreffen. Onze luisteraars zijn bij hen in de allerbeste handen.'

Kathleen Aerts en Steven Van Hoof: 'We wonen intussen 10 jaar in Zuid-Afrika en runnen er al even lang met veel passie ons reisbureau StieveWonderTours. Dat kunnen we niet onopgemerkt voorbij laten gaan. We luisteren hier vaak naar Qmusic en werden geïnspireerd door de ‘Elke Beller Wint’-acties van Maarten & Dorothee. Wat als we onze liefde voor Zuid-Afrika nu eens delen door luxe droomreizen weg te geven naar het mooiste land ter wereld? Er is voor ieder wat wils en we zorgen voor een reis op maat. Safari’s tussen de Big 5, ziplinen in de bergen, mountainbiken door de wijngaarden, een charmant bezoek aan Stellenbosch of een bezoek aan de township. Alles kan tijdens dit once-in-a-lifetime avontuur dat je voor altijd in je hart meedraagt. Dus bellen, bellen, bellen en…veel succes!'

Maar hoe kan zo’n droomsafari die barst van de once-in-a-lifetime ervaringen er precies uit zien? Maarten en Dorothee verrasten trouwe luisteraar Wout en stuurden hem alvast op prospectie naar de Zuid-Afrikaanse zon. Deze ochtend bracht hij bij Maarten & Dorothee live verslag uit van zijn blitzbezoek. Een voorsmaakje van wat bellers die op 28 mei live in de ochtendshow van Maarten en Dorothee geraken binnenkort te wachten staat...

