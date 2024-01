Q-dj's krijgen een strikt verbod op het woord 'misschien' tijdens 'Het Verboden Woord'

Gaat Qmusic 'misschien' bankroet? Vanaf woensdag 17 januari gaat de actie 'Het Verboden Woord' opnieuw van start. De Q-dj's mogen vanaf 8.00 uur Het Verboden Woord 'misschien' niet meer uitspreken.

Doen ze dat toch, dan is dat goed nieuws voor de luisteraar. Die kan dan in de Q-app laten weten dat Het Verboden Woord gebruikt werd en wint zo ‘misschien’ wel 500 euro om te shoppen. Het Verboden Woord geldt dag en nacht en wordt exact een week later, op woensdag 24 januari, om 8.00 uur opgeheven.

Q-dj's Maarten & Dorothee: 'Vorige keer hebben we echt onderschat hoe moeilijk het is om ‘Het Verboden Woord’ te mijden. En met het woord ‘misschien’ hebben we ook deze geen makkelijke opdracht gekregen. ‘t Is volgens ons één van de weinige weken van het jaar waarin de Q-dj’s niet zo graag radio maken. En da’s echt héél uitzonderlijk. Gelukkig is het ook maar een spelletje en gaan we vooral luisteraars blij maken met een mooi budget om te gaan shoppen. Voor zover dat kan hebben wij ons voorbereid en alternatieven voor het woord ‘misschien’ opgezocht. Maar toch heel benieuwd hoeveel het onze baas zal kosten…'

Q-dj Vincent Fierens: 'Ik ben benieuwd wie van de collega’s het vaakst ‘misschien’ zal zeggen. Ik verwacht me opnieuw aan een stevige competitie onder de Q-dj’s. Ik denk dat Matthias Vandenbulcke woensdag best met verlof vertrekt, anders wacht Qmusic misschien het faillissement.'

Als je weet hoe vaak de Q-dj's in de afgelopen dagen 'misschien' zeiden, ziet het er naar uit dat de Q-luisteraars goed zullen kunnen shoppen…

Tijdens de vorige en eerste editie van ‘Het Verboden Woord’ kregen de Q-dj’s een verbod op het woord ‘eigenlijk’ opgelegd. Met maar liefst 71 ‘eigenlijks’ bleek de opdracht toen heel wat moeilijker dan verwacht. Ochtendstem Dorothee Dauwe liet de eerste ‘eigenlijk’ toen al een dikke 10 minuten na de start van de actie vallen. De toon werd meteen gezet, want het ‘verboden woord’ viel nog 8 keer tijdens die bewuste ochtendshow. In totaal werden ochtendstemmen Maarten en Dorothee 19 keer betrapt. Maar ook Q-dj’s Matthias Vandenbulcke (14x), Vincent Fierens (9x) en Tom De Cock (9x) deden een flinke duit in het zakje van hun luisteraars.